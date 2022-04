Las autoridades han dado a conocer el número de victimas.

Los Target se han visto amenazados por los acontecimientos.

Más tiroteos se han registrado en el país

tiroteo Target Kissimme Florida: Horas después del tiroteo en una Target de Chicago, la Policía confirma un nuevo tiroteo en una tienda Target, pero ahora en Kissimmee, Florida. En los últimos días se han registrado un pendiente numero de este tipo de siniestros. En Mississippi también se registro un tiroteo dentro de un hotel.

Las autoridades del Estado han dado información sobre las victimas de la catástrofe que ocurrió en la ciudad de Kissimmee. Una persona fue llevada al hospital con heridas de bala y luego murió, dijo Andrew Sullivan, coordinador de información pública del Departamento de Bomberos y EMS del condado de Osceola.

¡Una vez más un Target es atacado!

De acuerdo con The US Sun, esta noche se reporta gran presencia policial en Target en Kissimmee luego de los informes de un tiroteo. Los oficiales bloquearon el área del estacionamiento fuera de la tienda ubicada en 4795 W. Irlo Bronson Memorial Hwy (US Highway 192).

