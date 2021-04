La balacera ocurrió alrededor de las 11:15 de esta mañana en el supermercado ubicado en la avenida 50 Cherry Valley, en West Hempstead, en el condado de Nassau, informaron los policías, según el New York Post.

Tres personas fueron tiroteadas, incluida una posiblemente de manera fatal, en un supermercado Stop & Shop en Long Island este martes. El pistolero aparentemente se subió a un autobús cercano para huir del lugar, según la policía y un reporte citado por el diario New York Post.

Tiroteo en supermercado de Long Island habría dejado un muerto

De acuerdo con los informes del New York Post y NBC New York que citaron a fuentes policiales, se cree que una de las víctimas de los disparos murió, mientras que las otras dos personas permanecen heridas. Sin embargo, no se conoce aún la gravedad de sus lesiones.

Ambos medios indicaron que el presunto tirador todavía está huyendo luego de que presuntamente se montase en un autobús tras desatar la balacera. El distrito escolar local ha sido bloqueado, detalló NBC.