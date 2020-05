Un tiroteo en el Super 8 Motel de Rockford, en Illinois, ha dejado hasta las 5.00 de esta madrugada un muerto y dos heridos.

La policía de Rockford está en la escena de un tiroteo activo en el Super 8 Motel en el lado este de Rockford desde antes del amanecer de este domingo, informaron las autoridades.

Stand-off with barricaded suspect continues at the Super 8 Motel off Colosseum. Please continue to avoid the area.

— RockfordILPolice (@RockfordPD) May 17, 2020