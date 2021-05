La mujer llegó al estacionamiento del Sam’s Club, donde apuntó con su arma a personas que permanecían en un camión de comida, informó la Oficina del Sheriff de Jacksonville. Según las autoridades, la mujer no apretó el gatillo en ese momento.

Tiroteo en Sam’s Club: empleados salieron corriendo

Una vez que se dieron cuenta de que eran disparos, los empleados salieron corriendo. La policía dice que la sospechoso nunca habló o se puso en contacto con los empleados mientras estaban en la tienda. Luego la sospechosa salió por una puerta lateral. Cuando llegó la policía, tiró el arma de fuego y fue detenida.

La mujer fue trasladada al hospital con heridas que no pusieron en peligro su vida. La Oficina del Sheriff de Jacksonville no tiene certeza de si las lesiones ocurrieron durante el accidente o cuando ella trepó por la puerta de vidrio. La policía no tiene idea del motivo por el que esta mujer desató el caos.