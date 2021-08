Clientes entregaron su dinero, pero los sospechosos igual comenzaron tiroteo en el restaurante

El oficial fuera de servicio fue declarado muerto y una segunda víctima en estado crítico fue llevada a un hospital, informó KHOU-TV de Houston, también citado en el reporte de Fox News sobre el trágico suceso.

“No tiene sentido”, expresó el jefe de policía de Houston, Troy Finner, en una conferencia de prensa, de acuerdo con el reporte de KHOU. “Vamos a estar juntos como ciudad. Si miras las estadísticas de las últimas dos semanas, la delincuencia ha bajado un poco y queremos seguir haciéndolo. Pero ahora mismo, no me preocupa el estatus… (Estoy) preocupado por conseguir a estos dos individuos porque no quiero que sean un reflejo de nuestra ciudad”.