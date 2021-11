Tiroteo en parque de autocaravanas deja cuatro muertos

De acuerdo con el reporte de Fox 10 Phoenix, los testigos relataron a las autoridades que un grupo de hombres fue a una de las casas móviles en ese parque para enfrentarse al propietario y a un invitado, lo que terminó ocasionando la balacera. La policía no ha dicho cuál fue la causa del enfrentamiento ni reveló las identidades de las víctimas, pero indicó que el propietario de la residencia no resultó herido.

Detallan cómo se habría originado el tiroteo en el parque de autocaravanas

El periódico AZ Family precisó que el parque de autocaravanas donde sucedió el tiroteo casi a las 1.00 de la madrugada se llama Plaza del Sol, localizado en West Ajo Way, y que el primer hombre a quien los agentes policiales encontraron tirado en una acera recibió ayuda, pero finalmente fue declarado muerto en el sitio. Acotó que el resto de los fallecidos también son hombres.

El mencionado diario también indicó que aunque el propietario de la casa rodante donde ocurrió la discusión y posterior balacera no resultó herido, el invitado que estaba con él sí sufrió heridas, sin embargo, no ponían en peligro su vida. Las autoridades no ofrecieron más detalles del suceso, pues la investigación está en curso, acotó un comunicado policial citado.