Al menos cuatro personas resultaron heridas tras un tiroteo en Oakland, California, el domingo por la noche. Las personas fueron trasladas a hospitales para tratar las heridas de bala, una de ella se encuentra en estado crítico, dijeron las autoridades locales.

Poco antes de las 9:20 de la noche del domingo, oficiales de la policía de Oakland respondieron a un informe sobre un tiroteo donde al menos cuatro personas habían sido baleadas en la cuadra 5100 de Ygnacio Avenue en el vecindario de Fremont al este de ciudad.

Según The East Bay Times y The Mercury News, cuando llegaron los oficiales, encontraron a los cuatro heridos de bala en una zona cercana al lugar del tiroteo. La policía tuvo que brindarle atención médica a las personas para poder salvar su vida mientras llegaban los paramédicos y los bomberos a la escena para trasladar a los heridos a un hospital cercano.

De acuerdo con las autoridades, inicialmente al menos una persona se encontraba en estado crítico, sin embargo, las condiciones de los otros heridos en la balacera no se dieron a conocer el domingo por la noche. Hasta el momento, la policía no ha ofrecido declaraciones sobre el motivo del tiroteo y ha ofrecido una recompensa de 20,000 dólares para obtener información que conduzca al arresto de un sospechoso. Cualquiera que tenga información puede llamar a la policía al 510-238-3426 o Crime Stoppers of Oakland al 510-777-8572.