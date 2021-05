El padre del pistolero fue trasladado a un hospital en condición estable, informaron medios de comunicación. Las autoridades no han revelado los nombres de las víctimas ni del sospechoso. La policía confirmó que el tiroteo en Miami se trató de un incidente doméstico. “Los detectives ahora tienen la abrumadora tarea de averiguar pieza por pieza lo que sucedió”, dijo el detective de la policía Ángel Rodríguez a los reporteros en el lugar.

Tres personas murieron y un hombre resultó herido en un tiroteo que provocó un breve enfrentamiento en una casa al suroeste de Miami, Florida, dijo la policía de Miami-Dade, informó The Associated Press.

Ivette Marrero una vecina y testigo del inciente dijo que “sentimos como unos dos, tres tiros (…) y yo les dije que eran tiros y me dijo no (…) no prestamos atención porque esta es una zona tranquila”. Por su parte, Amore Rodríguez otra residente de la zona dijo haber visto “una pila de policías afuera con sus pistolas listas para disparar, entonces en ese momento” y confesó que en ese momento sintió “un poco de miedo”.

“Inmediatamente respondieron a esa casa, trataron de comunicarse con esta persona, con el hijo de este señor y no lograron ningún tipo de comunicación y allí fue cuando llamaron al equipo de SWAT junto con los negociadores para ver si podían tener algún tipo de comunicación con el”, precisa Alvaro Zabaleta, portavoz de la policía de Miami-Dade, informó Telemundo 51.

Los investigadores creían que el agresor pretendía atacar a una persona concreta con la que estaba enojado, pero esa persona no estaba en el Casino Oneida en ese momento. En un primer momento, las autoridades no identificaron al agresor ni a ninguna de las víctimas.

Todo “está bajo control”, aseguraron las autoridades a las 10 de la noche

El secretario de Justicia del estado, Josh Kaul, tuiteó poco antes de las 10 de la noche que el lugar “está bajo control. Ya no hay amenaza para la comunidad”. No dio más detalles y una portavoz de la fiscalía no respondió de momento a un mensaje para pedir comentarios.

La policía de Green Bay y el departamento de policía del condado Brown indicaron a The Associated Press que no tenían detalles sobre el incidente ocurrido en el casino. Jawad Yatim, un testigo del suceso, dijo que al menos dos personas habían sido baleadas. VER EL VIDEO AQUÍ.