Tiroteo en universidad de Rusia deja al menos 8 muertos

Por otro lado, al menos ocho personas murieron y otras 24 resultaron heridas el lunes por la mañana después de que un hombre armado disparase contra la gente en una universidad en la ciudad rusa de Perm, según el Comité de investigaciones de Rusia.

El tirador fue detenido más tarde, según el Ministerio ruso del Interior. En un primer momento no había información sobre la identidad del agresor o cuáles habían sido sus motivos para desatar la balacera en la universidad rusa, informó The Associated Press.