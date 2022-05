Desde un principio se mencionó que la balacera había sido en un asilo de personas mayores. Cabe mencionar que el Departamento de Policía de Goshen emitió un comunicado diciendo que el incidente no tuvo lugar en un hogar de ancianos, luego de que surgieron informes iniciales que decían lo contrario.

De acuerdo con el portal The Sun , se ha registrado otro reporte de tiroteo, en esta ocasión en Goshen, Indiana, el cual se ha comunicado que varias personas fueron alcanzados por las balas dejándolos heridos. Los elementos de seguridad acudieron de inmediato al lugar de los hechos, tras recibir una llamada de emergencia.

Tiroteo Goshen Indiana heridos: Los heridos ya fueron trasladados al hospital

A través de un comunicado de los elementos de seguridad, mencionan donde fue el tiroteo: “Hubo un tiroteo esta tarde, sábado 21 de mayo, en el lado sur de Goshen, donde varias personas fueron alcanzadas por disparos”, se lee en el comunicado del departamento de policía.

“Han sido transportados a hospitales del área y la información sobre sus condiciones no está disponible actualmente. Con base en la información que han obtenido los oficiales, no se cree que haya ningún peligro para el público relacionado con este incidente. Esta es una investigación en curso, por lo que no hay más detalles en este momento”, agregaron. Archivado como: Tiroteo Goshen Indiana heridos