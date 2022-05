Las autoridades siguen buscando a los responsables y no se ha detenido a ningún sospechoso, mencionaron Fox 5 y el diario local Atlanta Journal-Constitution, que citó al teniente Shane Smith, portavoz de la policía del condado Dekalb. Tampoco se ha facilitado ninguna descripción de los posibles sospechosos y aún no se ha revelado la identidad de las víctimas.

Un lugar peligroso

“Siempre es en este lugar, por lo que no nos sorprende”, comentó el residente King Brown. “Tal vez si vienes de día es un poco seguro, pero de noche no. Es un lugar peligroso”, agregó al referirse a la zona donde está el complejo de apartamentos Brandon Hill, de acuerdo con una reseña del medio local 11 Alive, que también indicó que la policía dijo no ha encontrado al sospechoso pero que no cree que haya una amenaza activa para el público.

Según 11 Alive, los condominios de Brannon Hill fueron noticia por última vez en enero después de que se produjera un incendio en un edificio parcialmente abandonado. Muchos saben que el complejo es deplorable y un peligro para las personas que viven ahí, y muchos lo describen como la “peor comunidad de Estados Unidos”. El condado ha trabajado durante años para demoler la propiedad, y ya en enero, el jefe de los bomberos de Dekalb dijo que acudían regularmente al lugar en caso de incendio.