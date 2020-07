El Departamento de Policía de Port St. Lucie informó sobre un tiroteo activo cerca de una escuela en una zona residencial

Alertaron a la comunidad para que se me mantuvieran alejados de la escena que se desarrolla en SE Morningside Blvd

La policía seguirá informando sobre el desarrollo de los acontecimientos

Tiroteo en Florida: Policía reporta tirador activo en zona residencial

Hace pocos minutos en Florida, el Departamento de Policía de Port St. Lucie informó sobre un tiroteo activo cerca de una escuela en una zona residencial.

No dieron más detalles, pero alertaron a la comunidad para que se me mantuvieran alejados de la escena que se desarrolla en SE Morningside Blvd.

“TIRADOR ACTIVO: MANTENTE LEJOS DEL ÁREA. La policía de PSL aconseja mantenerse alejado de SE Morningside Blvd cerca de la escuela primaria Morningside, ya que hay un tirador activo en una residencia de 2 pisos. PSLPD y SLCSO están en escena. Seguirá una actualización a medida que la información esté disponible.”, informaron a través de la cuenta de Twitter del departamento.

Junto al mensaje publicaron una imagen en donde se ve gran movimiento policial.

En una segunda actualización, reportaron que el equipo SWAT ha tenido que intervenir, pero que han logrado contener la situación a una sola casa.

Las autoridades volvieron a pedir a los ciudadanos que se alejen de la zona de peligro.

“2ª ACTUALIZACIÓN: La escena está contenida en una casa. SWAT TEAM está asegurando la casa en este momento. Todavía hay una gran presencia policial y perímetro. Por favor, manténgase alejado de la zona”, agregaron.

Port St. Lucie es una ciudad con poco más de 164,000 habitantes, que está ubicada en la costa este de Florida, justo en el condado de Santa Lucía.

Noticia en desarrollo…

Tiroteo en Carolina del Sur deja dos muertos y varios heridos

Dos personas murieron y varias sufrieron heridas “de diversa consideración” en un tiroteo en Carolina del Sur este domingo de madrugada, según la policía del condado, citada por WYFF.

Un agente de la policía del condado de Greenville identificó un “altercado” en el club nocturno Lavish Lounge justo antes de las 2.00 de la madrugada y pidió refuerzos por “disparos en marcha dentro del edificio”, indicó en un comunicado el teniente Jimmy Bolt, según reportó la agencia de noticias AP.

Aunque AP notificó que habían solo 12 heridos hasta el momento, el medio WYFF dijo pasadas las 6.00 de esta mañana que la policía le confirmó en una actualización que la trágica cifra se situaba en dos muertos y ocho heridos.

Los agentes que llegaron al sitio llevaron al hospital a varias de las víctimas, mientras que otras fueron trasladadas en vehículos privados.

No estaba claro si había detenidos por el tiroteo. Los nombres y estado de las víctimas no se hicieron públicos en un primer momento.

No había más detalles de inmediato.

Una llamada y un mensaje directo de Instagram a las cuentas del establecimiento no recibieron respuesta en un primer momento, enfatizó la agencia noticiosa.

El club se encuentra unos 8 kilómetros (5 millas) al suroeste del centro de Greenville, en Carolina del Sur. Una publicación en la página de Facebook del Lavish Lounge anunciaba una actuación el 4 de julio del artista de trap Foogiano. Un mensaje de texto de The Associated Press a un número anunciado para reservas en la cuenta de Instagram del local no recibió respuesta.