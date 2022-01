“Entiendo su forma de pensar. No quieren ser considerados soplones en público. Pero tenemos una línea telefónica a la que son más que bienvenidos para que llamen”, declaró Chris Ryle en una conferencia de prensa ofrecida el sábado 1 de enero en la que instó a los testigos a denunciar los crímenes.

No se han efectuado arrestos por el mortal tiroteo registrado en la fiesta de Año Nuevo que se celebraba en Gulfport, en parte porque los investigadores están examinando lo que ocurrió en una escena caótica en la que se dispararon más de 50 balas desde varias armas de fuego, y también porque la gente que presenció la balacera y algunos de los heridos no quieren hablar con los agentes policiales, dijo Chris Ryle, jefe de la policía de Gulfport, según el informe de AP.

La policía no está segura de cuántas personas estaban en la fiesta al aire libre cuando comenzó el tiroteo. Los agentes calculan que eran varias docenas, pero cuando ellos llegaron la gente corría en todas las direcciones, agregó el jefe policial Chris Ryle durante la conferencia de prensa.

Los investigadores no están seguros de qué provocó los empujones y golpes que rápidamente derivaron en el tiroteo en la fiesta, señaló el jefe policial. “Armas de fuego, drogas, alcohol… es una receta para el desastre”, manifestó Chris Ryle, de acuerdo con el reporte de la mencionada agencia informativa.

El jefe policial comentó que incluso las personas quienes resultaron heridas por las balas no quieren hablar con los investigadores. “Alguien allí afuera anoche (viernes) vio algo entre tanta gente”, declaró Chris Ryle en la conferencia de prensa publicada en el sitio web del periódico The Sun Herald de Biloxi. “Cuando surge un fusil de asalto, alguien sabe quiénes son y necesitamos que declaren”.

El forense Switzer detalló que Corey Dubose y Sedrick McCord murieron a causa de sus heridas en el Memorial Hospital de Gulfport, según un informe citado por People . Y Aubrey Lewis fue llevado al Singing River Hospital, también en Gulfport, pero murió durante la cirugía. Por su parte, el sargento de la policía de Gulfport, Clayton Fulks, mencionó que tres personas -dos hombres y una mujer- sufrieron heridas que no ponen en peligro sus vidas, y que una cuarta víctima permanece en estado crítico en el Memorial Hospital.

La perturbadora respuesta que José Elizalde le dio a la menor

En ese momento, José Elizalde supuestamente le contestó a la menor de edad: “duele ahora, pero con el tiempo ya no”, y, también le habría dicho: “por la noche, debes tocarte”. Una declaración jurada afirmó que José Elizalde la agredía sexualmente una o dos veces por semana.

“(…) el sr. Elizalde le decía que tenía que aprender a complacerse a sí misma para poder complacer a los hombres”, relató la declaración jurada. El 18 de octubre, el investigador se había puesto en contacto con José Elizalde, pero este le dijo que no tenía ningún comentario que hacer y que no se reuniría con él, según los documentos judiciales. El vínculo entre la víctima y su presunto victimario no se especificó.