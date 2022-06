Tiroteo en una fiesta deja al menos un muerto y varios heridos

Dos personas más sufrieron heridas no relacionadas con las armas de fuego, según las autoridades mencionadas por ABC News. Al menos hasta que NBC 12 publicó su reporte poco después de la medianoche, no había información oficial sobre ningún sospechoso de haber originado la balacera ni de ningún arresto.

Otra balacera dejó tres muertos

El tiroteo en Iowa se produjo poco antes de las 19.00 horas afuera de la iglesia Cornerstone ubicada en Ames, condado Story, donde los agentes encontraron a dos mujeres y un hombre muertos, según informó el capitán del sheriff de ese condado, Nicholas Lennie, de acuerdo con un reporte de NBC News.

El hombre fue identificado como el pistolero, y ya no hay ninguna amenaza para la comunidad, mencionó Nicholas Lennie. Los fallecidos no habían sido identificados cuando NBC News publicó su reporte pasadas las 11.00 de la noche. Según las autoridades, las personas quienes llamaron al 911 dijeron que un hombre armado en el estacionamiento le había disparado a dos mujeres. En el momento de la balacera, había un evento en la iglesia en el que participaban estudiantes universitarios, acotó el sheriff Paul H. Fitzgerald, pero no hubo dispararon en el interior. No se informó de otros heridos.