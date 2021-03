Un tiroteo en una fiesta ilegal al sur de Chicago dejó dos muertos y al menos 15 heridos la madrugada de este domingo

La escena era “caótica”, dijeron los socorristas

Las identidades de las víctimas fatales y heridos no han sido divulgadas por la policía

Dos personas murieron y al menos otras quince resultaron heridas durante un tiroteo registrado en la madrugada de este domingo en una fiesta ilegal en un vecindario del sur de Chicago, informó la agencia Efe.

El superintendente de Policía, David Brown, informó en una conferencia de prensa que el lugar de la fiesta fue un local donde funciona una empresa de remolque de automóviles del vecindario Park Manor que aparentemente es utilizado además para eventos públicos no autorizados.

La balacera comenzó alrededor de las 4 de la madrugada en el lugar donde funcionaba el bar del establecimiento, entre varios participantes en la fiesta. Brown dijo que se recuperaron cuatro armas de fuego en el lugar, pero se ignoran los motivos u otros detalles del incidente porque varios testigos fueron llevados a hospitales y todavía no pudieron ser interrogados por la policía.

Sin embargo, las autoridades consideran que el tiroteo en la fiesta de Chicago podría estar relacionado con pandillas informó The Associated Press. Asimismo, el superintendente informó que por el momento no hay detenidos relacionados con el crimen. Las identidades de las víctimas fatales y heridos tampoco han sido divulgadas por la policía.