Tiroteo en fiesta de Halloween deja un muerto y nueve heridos en Texas

Autoridades policiales confirmaron saldo mortal por tiroteo en una fiesta de Halloween.

El tiroteo se desató en una fiesta de Halloween que se celebraba en Texas.

En la fiesta estaban decenas de personas al momento de la balacera. La llamada Noche de Brujas terminó en un baño de sangre. Un hombre murió y nueve personas resultaron heridas en un tiroteo que se desató en una fiesta de Halloween que se celebraba en el este de Texas, según informaron las autoridades policiales citadas por la agencia de noticias AP en la mañana del domingo 31 de octubre. La balacera ocurrió el sábado por la noche en un centro de eventos en Texarkana, detalló un comunicado policial. Las autoridades estimaron que en el lugar había “al menos un par de cientos de personas” cuando sucedió la tragedia. A su vez, mencionaron que las 10 personas heridas llegaron a dos hospitales en ambulancias, vehículos policiales o autos privados. Confirmaron tiroteo mortal en fiesta de Halloween Un hombre de 20 años fue declarado muerto más tarde en uno de los hospitales. Su nombre no se hizo público. Las lesiones de los otros nueve heridos no parecían poner en riesgo sus vidas, mencionó la policía, que también detalló que ningún sospechoso fue detenido, y que el pistolero se fue del lugar en un vehículo no identificado. Texarkana se encuentra en la frontera de Texas, unos 290 kilómetros (180 millas) al este de la ciudad de Dallas, precisó AP. Por su parte, los medios ABC News y New York Post también reportaron esta mañana el tiroteo mortal que se ejecutó en una fiesta de Halloween, aunque ninguno ha ofrecido mayores detalles.

Una llamada alertó del tiroteo en fiesta de Halloween Citando a la policía, el diario ArkLatex contó las autoridades recibieron una llamada de emergencia justo antes de la medianoche por un tiroteo que se registraba en el Octavia’s Activity Center, en el bloque 2300 de Texas Blvd, donde estaban más de 200 personas en una fiesta de Halloween en el momento en que el sospechoso abrió fuego. Cuando la policía llegó se encontró con varias personas peleando en el sitio. No se sabe todavía si el sospechoso era uno de los asistentes de la fiesta antes de que comenzara la balacera, acotó ArkLatex, que notificó que en un principio el recuento era de 9 personas heridas de bala, una de ellas en estado crítico.

Hacen petición a la comunidad tras tiroteo en fiesta de Halloween Cinco estaban siendo tratadas en el Centro Médico Regional Wadley y cuatro de ellas estaban en el Hospital CHRISTUS St. Pero justo después de las 3.00 de la madrugada de este domingo, se confirmó la muerte de una de las víctimas, y la policía confirmó una hora más tarde que habían sido 10 los heridos. Según ArkLatex, la Oficina del Sheriff del Condado de Bowie dijo que el sospechoso del tiroteo en la fiesta de Halloween sigue prófugo, por lo que se instó a cualquiera que tenga alguna información sobre el crimen que se ponga en contacto con el Departamento de Policía de Texarkana Texas en el 903-798-3116 o con Texarkana Area Crime Stoppers a través del número 903-793-STOP.

Tiroteo en casa de una concejal deja un muerto y varios heridos en California En otra balacera, una celebración terminó en sangrienta tragedia. Una persona murió y otras tres resultaron heridas cuando se desató un tiroteo durante una fiesta que se festejaba en la casa de una concejal en California, según reportaron este domingo el New York Post, Fox News y ABC News, entre otros medios. Rebeca Armendariz, concejal de la ciudad de Gilroy, en el condado de Santa Clara, estaba celebrando una gran fiesta al aire libre cuando alguien irrumpió en el lugar y abrió fuego alrededor de la 1.00 de la madrugada del sábado, indicó NBC News. Dos de los sobrevivientes tenían “heridas que amenazaban su vida”, mencionó el reporte.

Confirman tiroteo mortal en casa de una concejal “Estamos dando nuestra plena cooperación al Departamento de Policía de Gilroy en esta investigación”, expresó la concejala demócrata en una declaración emitida el sábado a una filial de la cadena NBC. Agregó: “Nuestra principal preocupación son las personas afectadas y sus familias. Esperamos que la comunidad de Gilroy se una con amor y apoyo a los afectados por los eventos de ayer en el momento apropiado.” Aún no está claro qué originó el tiroteo en la casa de la concejal, quien resultó ilesa, aunque los reportes mencionaron que puede haber ocurrido luego de una discusión. Todavía no se han publicado los nombres de las víctimas, detalló el informe del New York Post.

La concejal emite una declaración tras fatal tiroteo en su casa “Estoy agradecida de que mi familia y yo… no hayamos resultado heridos en esta tragedia, y rezo por aquellos cuyos seres queridos se han visto afectados por lo ocurrido”, manifestó Rebeca Armendáriz, según The Mercury News, de San José, citado por Fox News, que también acotó que no quedó claro si ella estaba en su casa al momento del tiroteo. La policía informó que un sospechoso disparó el arma que mató a una persona, al parecer hombre, e hirió a los demás, pero no se precisó si ya había efectuado algún arresto, según Fox 40. La concejal Rebeca Armendariz le dijo a The Chronicle en una declaración el sábado que no podía compartir detalles sobre “un tiroteo en Las Animas” debido a la investigación policial activa, pero enfatizó que ella y su familia están cooperando con la policía, reseñó ABC News.

El recuerdo de otra trágica balacera en la misma ciudad donde se desató el tiroteo en la casa de la concejal Gilroy, con una población de unos 60,000 habitantes, fue en su día una ciudad agrícola famosa por ser la autoproclamada “capital mundial del ajo”. Ahora la ciudad hace hincapié en su región, el Valle del Silicio, comentó NBC en su reporte publicado en la noche del sábado. Recordó que esa ciudad fue el escenario de un tiroteo masivo en 2019, cuando un joven de 19 años quien se había adentrado en la supremacía blanca abrió fuego con un rifle semiautomático en el Festival anual del Ajo de Gilroy, donde mató a tres, entre ellos dos niños, e hirió a 12 personas antes de dispararse y quitarse la vida.

ISIS planea atentado en EEUU y la policía aumenta seguridad durante fin de semana de Halloween Por otra parte, la amenaza de un posible atentado que ISIS estaría tramando para cometer en EEUU ha puesto a la policía en alerta máxima después de que una alerta de las fuerzas del orden advirtiera que ese grupo terrorista internacional podría atacar centros los comerciales en el norte de Virginia. El jueves “recibimos información relativa a posibles impactos en la seguridad pública de los centros comerciales de toda la región”, anunció el jefe de policía del condado de Fairfax, Kevin Davis, en una conferencia de prensa ofrecida en la tarde del viernes 29 de octubre, reportó el diario Daily Mail.