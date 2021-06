Violenta fiesta de cumpleaños deja tres pequeños heridos

Un niño de 1 año, una niña de 5 años y un otro niño de 11 resultaron heridos

Las autoridades buscan múltiples sospechosos

Tiroteo en fiesta de cumpleaños deja tres pequeños heridos. Los niños de 1, 5 y 11 años resultaron heridos tras el estallido de un violento tiroteo en una fiesta de cumpleaños al aire libre, otro hombre de 23 años también recibió un balazo.

Las autoridades informaron que los niños no eran el objetivo del violento tiroteo. Además, de acuerdo con The Associated Press, se inició la búsqueda de “múltiples sospechosos” relacionados con el tiroteo desatado en esta fiesta de cumpleaños.

Brutal tiroteo en fiesta de cumpleaños manda a niños al hospital

Los hechos ocurrieron en un celebración al aire libre en Toronto, Canadá. El inspector de la policía de la ciudad Kelly Skinner fue quien reveló los estremecedores detalles del violento tiroteo que ocurrió alrededor de las 8 de la tarde del sábado.

Hasta el momento de la redacción de esta nota, las autoridades no han revelado información de los sospechosos del brutal tiroteo en la fiesta de cumpleaños en Toronto. De acuerdo con The Associated Press, las autoridades no revelaron el estado de salud de los pequeños.