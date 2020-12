Tiroteo en el Bronx deja dos alguaciles baleados y un sospechoso muerto

Un tiroteo en el Bronx dejó dos alguaciles estadounidenses baleados y un sospechoso muerto la madrugada del viernes

El sospechoso era buscado por dispararle en la mano a un policía estatal de Massachusetts

Los funcionarios se encuentran hospitalizados

Un sospechoso en el tiroteo de un policía estatal en Massachusetts murió durante un tiroteo con alguaciles estadounidenses en la ciudad de Nueva York el viernes temprano que dejó a dos de los oficiales heridos, informó The Associated Press.

Los dos alguaciles heridos en el enfrentamiento de las 5:30 de la mañana en el Bronx se encontraban en buenas condiciones, según dos oficiales de la ley que no estaban autorizados a discutir el incidente públicamente y hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato.

En el tiroteo murió el sospechoso Andre Sterling, de 35 años de edad, dijeron los funcionarios. Su arma fue recuperada. Sterling era buscado por haberle disparado en la mano a un policía estatal de Massachusetts en una parada de tráfico el pasado 20 de noviembre.

Otro hombre fue llevado al Centro Médico Jacobi para recibir tratamiento, informó ABC 7 aunque hasta el momento no se sabe si se trata de otro sospechoso.

El Servicio de Alguaciles de EE. UU. no respondió de inmediato las llamadas en busca de comentarios.

Sterling había sido buscado en el tiroteo de un policía de 28 años durante una parada de tráfico a altas horas de la noche en Hyannis, en Cape Cod. Sterling era un inmigrante de origen jamaiquino.

El policía fue hospitalizado después de que una bala le atravesó la mano derecha y pareció haber golpeado su chaleco balístico. Tres alguaciles que buscaban a Sterling se abrieron fuego tan pronto como entraron a la casa del Bronx donde creían que se encontraba Sterling, dijo uno de los oficiales de la ley.

Según informó The New York Post, la vivienda estaba ubicada en 4085 Ely Avenue en Wakefield.

Uno de los alguaciles recibió un impacto en la parte superior del cuerpo y otro en la pierna, dijo el funcionario. Ambos alguaciles se encuentran hospitalizados y según fuentes oficiales, sus heridas no representan un riesgo para sus vidas. Un segundo hombre que estaba en el apartamento fue arrestado tras el tiroteo en el Bronx, dijo el funcionario.