Un tiroteo en un complejo de departamentos en el noroeste de Austin deja el saldo de dos muertos.

Ocurrió en el complejo de apartamentos Creekside en Parmer Lane a las 10:30 pm.

La policía investiga después de que les dispararan a 3 personas durante un intento de invasión de un departamento.

Tiroteo en complejo de departamentos: Se defendieron de tres intrusos y hay dos muertos y un herido

Ocurrió un tiroteo en un complejo de departamentos del noroeste de Austin que dejó dos muertos, un hombre y una mujer, según KXAN.

La policía reporta que tres personas irrumpieron en un departamento en Creekside en Parmer Lane a las 10:30 pm. del martes.

Y las personas que estaban dentro respondieron al ataque desatando una balacera que dejó muertos a un hombre y una mujer y herido a un segundo asaltante que recibió tratamiento por lesiones no mortales.

La policía investiga qué es lo que sucedió realmente en la escena del crimen pero no revelaron, de momento, cuántas personas dispararon un arma, o cuántos disparos fueron realizados.

La policía tampoco dijo cuál pudo haber sido el motivo que llevó a la invasión de la casa o si los inquilinos y las personas asesinadas se conocían.

La policía evacuó a las otras personas que vivían en el complejo después del tiroteo, pero luego las escoltaron de regreso a sus hogares una por una.

Los legisladores de Texas aprobaron nueve leyes relacionadas con armas durante la Legislatura de 2019. Una ley, el proyecto de ley 302 de la Cámara de Representantes, impide que los propietarios de los complejos de apartamentos eviten que los inquilinos o sus invitados porten armas de fuego.

Esto significa que si los inquilinos en este caso posean las armas legalmente, no tendrán que afrontar consecuencias por lo ocurrido en el complejo de departamentos por tener las armas dentro de su apartamento.

VIDEO: Puedes ver el video haciendo click en la foto más abajo

Acerca de Mundo Hispanico.com – sitio web de noticias e información en español.

MundoHispánico es la empresa número uno de medios digitales en español en Estados Unidos que opera de forma independiente.

Desde su inicio en Atlanta, Ga. en 1979, MundoHispanico.com, propiedad de Mundo Hispano Digital Network, ha crecido rápidamente. Se ha convertido en el periódico semanal en español más leído en el sureste del país; y en uno de los sitios web de noticias e información en español más grandes de Estados Unidos.

Además de perfilarse como líder en noticias de última hora para la audiencia de habla hispana en Estados Unidos; MundoHispanico.com cuenta con varias plataformas optimizadas para el marketing, como Mundo Dinero, Mundo Motor, Mundo Latina y Mundo Fan, que brindan a nuestro público contenido exclusivo y relevante sobre estos temas que los apasionan.

MundoHispánico tiene 8 millones de seguidores en Facebook que interactúan con todas sus plataformas, con noticias de última hora y coberturas de video en vivo de los principales hechos de trascendencia nacional. Encuéntranos en Instagram, Youtube y Twitter.

MundoHispánico is America’s #1 Independently Owned Spanish-Language Digital Media Company.

From its start in Atlanta, Ga. in 1979, Mundo Hispano Digital Network’s MundoHispánico.com has quickly grown from the most-read Spanish language weekly newspaper in the Southeast to one of the largest Spanish-language news and information websites in the U.S. In addition to breaking news, MundoHispanico.com’s lifestyle verticals deliver exclusive content on passion topics, such as Entertainment, Food, Automotive, and Sports.