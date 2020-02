Reportan varias muertos en un tiroteo al interior de la cervecería Molson Coors Brewing Co., informó el miércoles el alcalde de Milwaukee, Tom Barrett, de acuerdo a información proporcionada por AP. Barrett no reveló una cifra exacta de víctimas del tiroteo. “Es un día horrible, verdaderamente horrible para los empleados del lugar. Un día muy difícil para cualquiera cercano a esta situación”, dijo a los reporteros.

Por su parte, en un informe previo, otras autoridades de Milwaukee habían confirmado momentos antes el tiroteo hoy miércoles 26 de febrero por la tarde, en el que se dijo que había varias personas heridas o y algunos muertos, de acuerdo a información publicada por EFE y algunos portales de internet como Fox 8. Los reportes no estaban completos debido a que los agentes policiacos seguían en la zona de la refriega, pero el alcalde se encargó de confirmar los fallecimientos minutos después.

De acuerdo a los primeros informes de EFE, varias personas murieron o resultaron heridas este miércoles en el tiroteo registrado en una fábrica de cerveza en la localidad de Milwaukee, en Estados Unidos, donde el periódico local Milwaukee Journal Sentinel informó de siete fallecidos, incluido el atacante, sin que las autoridades lo confirmaran.

VEA EL VIDEO AQUÍ

La corporación policiaca de Milwaukee señaló en su cuenta de Twitter que estaba investigando un “incidente crítico” en la zona. El periódico Milwaukee Journal Sentinel, que citó varias fuentes, habló de un tiroteo en la fábrica de cerveza Molson Coors, y cifró en siete el número de muertos.

Sin embargo, hasta el momento, los reportes son previos, debido a lo reciente de los hechos. En su cuenta de Instagram @chicapicosa muestra un video y relata que: “Las fuentes dicen que un empleado en uniforme abrió fuego: El incidente ha sido reportado en el área de la calle 4000 Oeste de la calle State, en el área de Miller Valley”.

Se informó que en la zona del tiroteo estaba policías del Buró Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) para reaccionar ante la violencia desatada al interior de la cervecería en Milwaukee.

Las autoridades polciacas acudieron para resguardar el área y evitar que se registraran más personas heridas o la situación se saliera de control.

Es por ello que comenzaron a acordonar el área, al lugar llegaron también elementos de rescate y socorristas para brindar los primeros auxilios.

Rápidamente la información fue confirmada por las autoridades y se confirmaron lo que al principio fue un rumor: varios muertos por el tiroteo.

El reporte de las víctimas ha causado gran conmoción en la sociedad estadounidense, que comúnmente ven este tipo de fenómenos violentos en diferentes partes del país.

Hasta el momento se continúa con la investigación del caso y los agentes están en la zona de conflicto, para ayudar en lo que se requiera tras la acción violenta.

UPDATE: #MolsonCoors held conference in Houston while deadly shooting happened at Wisconsin facility | 'Multiple dead,' says Milwaukee mayor https://t.co/k5V25gMJsO

— ABC13 Houston (@abc13houston) February 26, 2020