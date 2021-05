Los investigadores creían que el agresor pretendía atacar a una persona concreta con la que estaba enojado, pero esa persona no estaba en el Casino Oneida en ese momento. En un primer momento, las autoridades no identificaron al agresor ni a ninguna de las víctimas.

Todo “está bajo control”, aseguraron las autoridades a las 10 de la noche

El secretario de Justicia del estado, Josh Kaul, tuiteó poco antes de las 10 de la noche que el lugar “está bajo control. Ya no hay amenaza para la comunidad”. No dio más detalles y una portavoz de la fiscalía no respondió de momento a un mensaje para pedir comentarios.

La policía de Green Bay y el departamento de policía del condado Brown indicaron a The Associated Press que no tenían detalles sobre el incidente ocurrido en el casino. Jawad Yatim, un testigo del suceso, dijo que al menos dos personas habían sido baleadas. VER EL VIDEO AQUÍ.