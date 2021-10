Aún no está claro qué originó el tiroteo en la casa de la concejal, quien resultó ilesa, aunque los reportes mencionaron que puede haber ocurrido luego de una discusión. Todavía no se han publicado los nombres de las víctimas, detalló el informe del New York Post.

Celebración terminó en sangrienta tragedia. Una persona murió y otras tres resultaron heridas cuando se desató un tiroteo durante una fiesta que se festejaba en la casa de una concejal en California, según reportaron este domingo el New York Post , Fox News y ABC News , entre otros medios.

La concejal emite una declaración tras fatal tiroteo en su casa

“Estoy agradecida de que mi familia y yo… no hayamos resultado heridos en esta tragedia, y rezo por aquellos cuyos seres queridos se han visto afectados por lo ocurrido”, manifestó Rebeca Armendáriz, según The Mercury News, de San José, citado por Fox News, que también acotó que no quedó claro si ella estaba en su casa al momento del tiroteo.

La policía informó que un sospechoso disparó el arma que mató a una persona, al parecer hombre, e hirió a los demás, pero no se precisó si ya había efectuado algún arresto, según Fox 40. La concejal Rebeca Armendariz le dijo a The Chronicle en una declaración el sábado que no podía compartir detalles sobre “un tiroteo en Las Animas” debido a la investigación policial activa, pero enfatizó que ella y su familia están cooperando con la policía, reseñó ABC News.