Dos personas murieron y varias sufrieron heridas “de diversa consideración” en un tiroteo en Carolina del Sur este domingo de madrugada, según la policía del condado, citada por WYFF.

Un agente de la policía del condado de Greenville identificó un “altercado” en el club nocturno Lavish Lounge justo antes de las 2.00 de la madrugada y pidió refuerzos por “disparos en marcha dentro del edificio”, indicó en un comunicado el teniente Jimmy Bolt, según reportó la agencia de noticias AP.

Aunque AP notificó que habían solo 12 heridos hasta el momento, el medio WYFF dijo pasadas las 6.00 de esta mañana que la policía le confirmó en una actualización que la trágica cifra se situaba en dos muertos y ocho heridos.

Los agentes que llegaron al sitio llevaron al hospital a varias de las víctimas, mientras que otras fueron trasladadas en vehículos privados.

No estaba claro si había detenidos por el tiroteo. Los nombres y estado de las víctimas no se hicieron públicos en un primer momento.

No había más detalles de inmediato.

Una llamada y un mensaje directo de Instagram a las cuentas del establecimiento no recibieron respuesta en un primer momento, enfatizó la agencia noticiosa.

El club se encuentra unos 8 kilómetros (5 millas) al suroeste del centro de Greenville, en Carolina del Sur. Una publicación en la página de Facebook del Lavish Lounge anunciaba una actuación el 4 de julio del artista de trap Foogiano. Un mensaje de texto de The Associated Press a un número anunciado para reservas en la cuenta de Instagram del local no recibió respuesta.

Tragedia en Home Depot: hombre mata a policía y luego se quita la vida

Un oficial de la policía de Toledo, Ohio, murió este sábado por disparos en el pecho mientras respondía a una llamada del servicio de emergencia 911 que reportaba un hombre que pasó la noche en el estacionamiento de un Home Depot y que estaba intoxicado.

Los testigos, según detalló el jefe de la policía de Toledo, George Krahl, dijeron que el sospechoso intentaba escapar del oficial Anthony Dia cuando “por alguna razón se volteó y abrió fuego con una pistola”, informó ABC News.

La policía desplegó un dron y un perro para tratar de localizar al sospechoso. Tiempo después, la policía escuchó un disparo y el sospechoso, un hombre blanco de 57 años que aún no ha sido públicamente identificado, fue hallado muerto en un aparente suicidio ocurrido en un área boscosa cerca del Home Depot, detalló Krahl en una conferencia de prensa la mañana de este sábado.

El alcalde de Toledo, Wade Kapszukiewicz, dijo que los habitantes de Estados Unidos se unen este sábado para celebrar su independencia y honrar los sacrificios que los miembros de nuestras fuerzas y servicios han hecho en el curso de la historia de este país, que también se refleja en los sacrificios que las autoridades locales hacer cada día “con poca fanfarria, a veces denigrados y menospreciados”.

“Nuestros corazones están partidos hoy por la pérdida del oficial de la policía de Toledo Anthony Dia, que murió en el cumplimiento de su deber esta mañana”, dijo el alcalde en un comunicado este sábado. “Estamos todos de luto, y nunca olvidaremos su sacrificio”.