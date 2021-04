“Se produjo un tiroteo en la que participaron los policías”, se afirma en la publicación, efectuada poco después de las 7 de la noche. “La situación se ha estabilizado y no hay riesgo para el público”, indica el comunicado. El Departamento de Bomberos atendió a seis pacientes.

Un tiroteo en un edificio de oficinas del sur de California causó la muerte de cuatro personas y dejó heridas a otras dos, informó la policía. Luego de recibir un reporte de disparos, la policía acudió a un edificio pequeño en Orange, California, señala The Associated Press.

Estados Unidos ‘aún no se recupera’ de los tiroteos masivos en Spas de Atlanta y en un King Soopers de Colorado y ya ha llegado otro Tiroteo en Orange, California. La situación alrededor del control de armas parece volver más tensa con cada violento hecho.

La Policía no cree que ese segundo tiroteo esté “relacionado” con el primero, según el comunicado oficial, pero todavía investigan si un tercer suceso pudo tener algún tipo de conexión con la pelea que resultó en los ocho heridos de bala.

Las víctimas no han sido identificadas y las autoridades solo han dicho que sus edades están comprendidas entre 17 y 23 años, además de un adulto de 42. Cuando los efectivos policiales llegaron al lugar de los hechos encontraron a dos heridos dentro del bar y otros dos en un comercio cercano, los cuales fueron llevados a un hospital cercano.

Royal Farms

Robert Reason, portavoz del Departamento de Policía del condado Baltimore, dijo que por ahora no podía difundir más información acerca de los tiroteos. “No estamos confirmando que ningún incidente esté relacionado”, le dijo a The Associated Press.

“En este momento estamos aguardando a que básicamente los investigadores hagan su parte, hagan su investigación y luego nos contacten y nos actualicen sobre la información confirmada que tienen”, agregó. Breahna Brown, portavoz de Royal Farms, dijo que por el momento la compañía no tenía comentarios sobre el tiroteo en su tienda.