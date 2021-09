Tiroteo en atracción “embrujada” dejó un adolescente muerto y otro herido

“Estábamos en nuestra escena preparándonos para que viniera más gente”, dijo Pipper Donaldson, uno de los empleados a KDKA. “Escuchamos los disparos y alguien pasó corriendo junto a nosotros y no nos dijo nada, [oímos] de cuatro o cinco [disparos], y nos evacuaron. No nos dijeron nada hasta el final, hasta que estuvimos listos para irnos “.

La gente parecía haber sido evacuada del lugar del tiroteo. El sitio de atracción incluía un paseo en carreta, un “sendero para caminar embrujado” y áreas privadas para fogatas. Los organizadores no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios.

La base de la Fuerza Aérea Wright-Patterson de Ohio se cerró durante varias horas mientras los oficiales de seguridad investigaban los informes de un presunto tiroteo en el campus, pero finalmente dieron el visto bueno el viernes por la mañana, informó The Associated Press.

Presunto tiroteo en base militar

Durante las próximas cuatro horas, los funcionarios del ala 88 de la base aérea dijeron que los socorristas realizaron dos barridos del Centro Nacional de Inteligencia Aérea y Espacial, una sede de tres pisos y 850,000 pies cuadrados para el centro descrito como la fuente principal del Departamento de Defensa para el extranjero y realizaron análisis de amenazas aéreas y espaciales.

El bloqueo se levantó con el anuncio de que todo estaba despejado alrededor de la 1:40 de la madrugada del viernes. No se identificó ninguna amenaza y no se reportaron heridos, dijo Miller. No estaba claro si el sonido que escucharon las dos personas fue un disparo. Miller se negó a especular sobre la causa del sonido.