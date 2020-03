Un tiroteo en Atlanta, en el centro comercial Lenox Square, dejó un muerto anoche. La víctima del tiroteo aún no ha sido identificada, pero se dice que tiene 25 años y que todo comenzó durante una pelea por un espacio de estacionamiento alrededor de las 6 pm, según CBS.

El comandante de la policía de Atlanta, Andrew Senzer, dijo que dos grupos de personas estaban en dos vehículos diferentes en el estacionamiento y se pusieron a discutir sobre un espacio de estacionamiento.

Ambos grupos entraron al centro comercial, pero comenzaron a discutir más tarde cuando volvieron a salir. La policía dijo que alguien sacó un arma y le disparó a la víctima en la cabeza.

Los compradores del centro comercial observaron cómo la víctima yacía en el suelo, muerta.

Gino Vowin es un testigo que vio el tiroteo en Atlanta y el caos que siguió.

“Vimos a un hombre parado con una pistola, y luego dispararon”, dijo Vowin. “Y luego todo se volvió un caos. Estábamos cenando en la Cheesecake Factory y todo lo que ves son autos de policía deteniéndose “.

This Lenox Square shopper saw the moment, a man shot another man, in the head.

The shopper spoke with us exclusively.

Police say the deadly shooting was over a PARKING SPOT!

1 suspect is in custody.

The story, plus details about the search for the 3 other suspects, at 11.@wsbtv pic.twitter.com/ESltojWZVB

— Audrey Washington (@AudreyWSBTV) March 9, 2020