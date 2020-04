La madrugada de este jueves un hombre armado abrió fuego con un un rifle de asalto fuera de la embajada de Cuba

El hecho ocurrió alrededor de las 2 de la madrugada y según testigos hubo más de 30 disparos

La policía aseguró estar “segura” de que nadie resultó herido en el tiroteo

Las autoridades informaron que alguien abrió fuego con un rifle de asalto afuera de la Embajada de Cuba en Washington el jueves temprano y posteriormente fue arrestado, según reseñó The Associated Press.

El tiroteo estalló alrededor de las 2 a.m. a las afueras de la embajada en la calle 16 NW cerca de Fuller Street NW en el noroeste de Washington.

Suspect arrested after using an assault rifle outside the Cuban Embassy in Washington early Thursday, authorities say. https://t.co/wkQBkMSuVL — NBC News (@NBCNews) April 30, 2020

Los agentes del Departamento de Policía Metropolitana fueron llamados al lugar después de que los vecinos de la zona informaron haber escuchado múltiples disparos y gritos, la denuncia la hicieron a través de la aplicación del vecindario Nextdoor, dijeron las autoridades.

Según testigos, el tirador realizó más de 30 disparos.

Los oficiales encontraron al sospechoso con un rifle de asalto y detuvieron a la persona sin incidentes, dijo la policía. Los investigadores dicen que creen que la persona había estado disparando hacia la embajada, aunque los detalles sobre cualquier posible motivación siguen sin estar claros.

Las autoridades no dieron a conocer de inmediato la identidad del sospechoso ni los cargos contra él.

BREAKING: Man in custody after opening fire on Cuban Embassy in NW D.C. with assault style rifle. Witnesses say he fired at least 30 shots. 16th street remains closed as Secret Service and D.C. Police investigate. No injuries. pic.twitter.com/vxK7JhArtc — Sam Sweeney (@SweeneyABC) April 30, 2020

El teniente de policía de D.C. Brian Hollan dijo que las autoridades están “seguras” de que nadie resultó herido en el tiroteo, pero aún están investigando hasta qué punto la Embajada de Cuba resultó dañada, reseñó The Washington Post.

Sin embargo, Hollan se negó a ofrecer más detalles a los medios sobre cuántos disparos realizó el sospechoso, o qué tipo de arma se usó en el tiroteo.

Las fotos de la escena publicadas en las redes sociales mostraban a un grupo de policías fuera de la embajada después del tiroteo y los investigadores que buscaban en un SUV estacionado allí.

Un Nissan Pathfinder marrón estacionado aparentemente intencional afuera de la embajada fue objeto de un intenso escrutinio policial, mientras los agentes lo rodeaban con cinta amarilla de precaución y fotografiaban el interior del vehículo.

#Washington D.C. Police have arrested a man who they say fired an assault-style rifle towards the Cuban Embassy in Northwest during the early hours of Thursday morning. https://t.co/pRatM3Gy5K pic.twitter.com/KfjgTwj1Ai — Atlantide (@Atlantide4world) April 30, 2020

Hollan dijo que el vehículo parece estar conectado con el sospechoso.

De igual forma, Hollan indicó que no estaba seguro de si había personas dentro de la embajada en el momento del tiroteo, pero había varias luces encendidas dentro del edificio después de que llegó la policía.

El teniente de policía señaló que el Servicio Secreto de Estados Unidos se encargaría de llevar a cabo la investigación. La agencia no ha emitido ningún comentario hasta el momento.

Por su parte, la embajada de Cuba no ha emitido comentarios respecto al tiroteo.

