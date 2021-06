Tiroteo en Día del Padre en California deja 3 muertos

Letal Día del Padre se registró en Richmond, California

Cinco personas más fueron heridos en la balacera Tiroteo en Día del Padre en California deja 3 muertos. Este lunes, las autoridades de Richmond, California se encuentran buscando a un tirador que en pleno Día del Padre dejó tres personas muertas y otras cinco heridas de acuerdo con USA Today. Aaron Pomeroy, sargento de la policía de Richmond reveló que hay varias personas involucradas en este brutal tiroteo que se registró en pleno Día del Padre. De acuerdo con la narración de Pomeroy los sospechosos caminaron hasta la casas donde se encontraban las víctimas. Tiroteo en plena fiesta durante el Día del Padre Los hechos ocurrieron alrededor de las 11 de la noche del pasado domingo, Día del Padre. Los involucrados dispararon, sin previo aviso, contra las víctimas. La policía de Richmond encontraron a dos personas muertas en la casa. Más tarde una tercera víctima mortal fue ubicada en un hospital cercano, de acuerdo con el relato de Aaron Pomeroy, sargento de la policía de Richmond citado por USA Today. Además, reportes de medios locales revelaron cómo era la fiesta donde sucedió el tiroteo.

Tiroteo sacudió fiesta latina en el Día del Padre La fiesta de “Marimba” guatemalteca congregó a alrededor de 100 personas que con música y baile disfrutaban de la noche. El sargento de la policía de Richmond dijo que no había sospechosos arrestados y tampoco comentó sobre el motivo de este brutal tiroteo en pleno Día del Padre. Tres de las víctimas de este tiroteo fueron revisados por lo médicos y dados de alta, mientras que otro de los baleados permanecía hospitalizado en estado grave. Este lamentable suceso ocurre tan sólo unas después de que otro tiroteo sacudiera California en pleno Juneteenth.

Tiroteo en pleno Juneteenth sacude California Un hombre de 22 años murió y otros cinco fueron heridos en un tiroteo cerca del desfile de Juneteenth en Oakland, aunque no se ha confirmado si el hecho estuvo relacionado con la conmemoración, según The Associated Press que citó fuentes policiales. El individuo, que no fue identificado, fue pronunciado muerto al llegar al hospital luego de la balacera la noche del sábado cerca de Lake Merritt, informó la oficial de policía de Oakland, Johnna Watson. El pasado sábado se celebraba el nuevo feriado en EE.UU.

Víctimas en Oakland incluyen un adolescente de 16 Las otras cinco víctimas — cuatro hombres de edades entre 16 y 27 años y una mujer de unos 20 años — estaban hospitalizadas en condición estable, añadió la oficial de acuerdo con The Associated Press. Las autoridades estaban tratando de identificar al responsable. Así mismo intentaban determinar el motivo del ataque, apunta The Associated Press. Además, dos hombres que huían corriendo del lugar en Oakland con pistolas fueron arrestados, pero no se ha confirmado si eran los culpables, reportó el Bay Area News Group.

“Acto insensato de violencia armada” en Oakland El suceso ocurrió poco después de las 6:30 p.m. a 1,6 kilómetros (una milla) del Lake Merritt Amphitheater, donde cientos de personas se habían reunido durante el día para conmemorar el 19 de junio de 1865, recién aprobado como feriado nacional. Esa es la fecha en que soldados unionistas informaron a los esclavos afroamericanos en Galveston, Texas, de que eran libres, dos meses después del fin de la Guerra Civil. “Esta noche, una ocasión festiva en nuestra Lake Merritt fue empañada por un acto insensato de violencia armada”, expresó en un comunicado la alcaldesa de Oakland, Libby Schaaf.

Revelan el motivo de otra balacera que terminó con fuerte incendio en California Un bombero del condado de Los Ángeles aparentemente tenía una añeja disputa laboral con el compañero al que asesinó a balazos en la pequeña estación rural, informaron las autoridades. El agresor también hirió de gravedad al capitán de la estación ubicada a unos 72 kilómetros (45 millas) al norte de Los Ángeles, Para después incendiar su casa en una comunidad cercana y aparentemente quitarse la vida, señalaron las autoridades citadas por The Associated Press. Las entrevistas preliminares con otros empleados de la Estación de Bomberos 81 indican que el agresor y el veterano bombero que fue asesinado tenían “una especie de disputa laboral”.

“Parece que no se caían bien” Esto fue revelado por el teniente de la Policía del Condado de Los Ángeles, Brandon Dean, quien está a cargo de la investigación por homicidio. “Parece que no se caían bien”, dijo Dean a The Associated Press, sin dar más detalles sobre el tiroteo. Dean dijo que los investigadores revisarán los archivos del área de personal del Departamento de Bomberos en busca de alguna queja formal o medidas disciplinarias que hubieran tomadas antes del tiroteo. De momento se desconoce cuánto tiempo trabajaron juntos.

Así murió el bombero a manos de su ‘excompañero’ Ambos bomberos servían en la estación de Agua Dulce, una comunidad rural de unos 3,000 habitantes ubicada en el desierto del norte del condado de Los Ángeles, apunta The Associated Press. La oficina forense identificó el miércoles a la víctima como Tory Carlon. Carlon era un especialista de 44 años que estaba a cargo de conducir el camión de bomberos. En el brutal tiroteo, recibió varios disparos en el torso, indicaron las autoridades. Tenía tres hijas y había pertenecido al departamento por más de 20 años.

“Lamentamos la trágica e insensata pérdida de un bombero valiente” Cientos de personas le rindieron tributo en una vigilia la noche del martes en un parque cercano a la estación, recordándolo como un padre devoto y un bombero comprometido que fue mentor de sus colegas más jóvenes, apunta AP. “Junto con todos los californianos, lamentamos la trágica e insensata pérdida de un bombero valiente y dedicado y un líder de la comunidad cuyo servicio desinteresado no será olvidado”, dijo el gobernador de California, Gavin Newsom, en un comunicado.