Luego de atender las llamadas de emergencia de manera inmediata los bomberos y paramédicos fueron enviados alrededor de la 1:43 am a la cuadra 1 300 de Park Avenue, de acuerdo a lo que un despachador del departamento de bomberos del condado informó. Luego de eso las autoridades dijeron que no saben la razón por la que el tiroteo se inició y expresaron que están buscando a los sospechosos.

Tiroteo deja cuatro muertos. No cabe duda que los actos violentos cada vez son más frecuentes, a través del portal de LA Times se informó cuatro personas murieron mientras que otra resultó herida en la madrugada de este domingo en un tiroteo que se desató en una casa ubicada en Inglewood, según el portal el alcalde lo calificó como el peor acto de violencia en la ciudad en años.

Un análisis publicado en el portal de The Times que habla sobre los asesinatos en el condado de Los Ángeles durante los primeros 11 meses de 2021, dejó en claro que sí han habido grandes aumentos marcados en vecindarios como Watts y el contiguo Florence-Firestone, cada uno con más de 20 asesinatos..

Los datos de homicidio son verdaderamente alarmantes

En lo que respecta a Inglewood no había visto el mismo aumento de asesinatos en 2021. Pues según los datos de The Times de enero a noviembre de 2021, la ciudad registró 13 homicidios. Es importante mencionar que los datos más recientes no estuvieron disponibles de inmediato.

Es por ello que al momento en que el alcalde de la ciudad ofreció la rueda de prensa se mostró totalmente alarmado debido a que en Inglewood ya había pasado un cierto periodo sin que se registrara algún asesinato, y al momento de que este tiroteo se desató dentro de un hogar impacto a los vecinos y autoridades. Archivado como: Tiroteo deja cuatro muertos.