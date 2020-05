Tiroteo Daytona Beach. Un tiroteo estalló en una carretera junto a la playa de Florida, donde más de 200 personas se reunieron y fueron vistos festejando y bailando a pesar de las restricciones por la pandemia, según informaron las autoridades.

La policía dijo que varias personas resultaron heridas en el incidente, ocurrido el sábado en Daytona Beach, según The Associated Press.

El portal de USA Today reportó que al menos cinco personas resultaron heridas en el tiroteo de Daytona Beach.

La Oficina del Sheriff del Condado de Volusia publicó imágenes de helicópteros que mostraban las grandes multitudes celebrando en el fin de semana del Memorial Day, o Día de los Caídos en español. que rodeaban un automóvil frente a un centro comercial cercano a la playa, mientras los hombres se paraban en el techo solar y por las ventanas arrojando dinero y bloqueando el tráfico.

Las imágenes muestran al grupo dispersándose cuando llegaron los oficiales, pero otro grupo grande se reunió alrededor de un vehículo diferente.

La policía de Daytona Beach y la oficina del alguacil dijeron en Twitter que un tiroteo que se produjo cerca de la playa el sábado por la noche envió a varias personas al hospital con heridas.

Earlier this evening, we had a shooting on the beach side, several people sustained non-life-threatening injuries and have been treated and released. This is an ongoing investigation.

— Daytona Beach Police (@DaytonaBchPD) May 24, 2020