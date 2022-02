Tiroteo tras concierto de Justin Bieber deja cuatro heridos

Khloe Kardashian estaba en la lista de invitados

Policía activa alarma por el hecho de violencia después del show

Tiroteo tras concierto de Justin Bieber deja cuatro heridos, Khloe Kardashian estaba en la lista de invitados donde sucedió el ataque afuera el show WeHo cerca de The Nice Guy, de acuerdo a información publicada por el portal de The Sun.

Información de la policía establece que la balacera se desató después del show el cual estaba plagado de estrellas el viernes por la noche, las investigaciones continúan mientras se buscan los testimonios y evidencias para resolver el caso.

LOS DISPAROS SE ESCUCHARON EN TODOS LADOS

La información señala que se hicieron alrededor de 10 disparos afuera de la fiesta que se llevó a cabo, los balazos sonaron poco antes de las 3 am durante una pelea que al parecer incluyó a Kodak Black, informó TMZ.

Sin embargo, hasta la fecha no está claro quién desató fuego, todavía no se sabe si solamente fue un tirador o varios, y pese a que la policía actuó de manera inmediata, no ha informado de arrestos, por lo que las investigaciones continúan.