Un tiroteo en el que estuvo involucrado un oficial de policía dejó una persona herida en Miami Beach, Florida, indicaron las autoridades.

El incidente del tiroteo ocurrió cerca de las 8.30 de la noche del sábado a lo largo de la cuadra 500 de Ocean Drive, informaron medios como Local 10 y NBC Miami.

Las autoridades dijeron que un oficial de policía de Miami Beach fue notificado sobre una persona con un arma de fuego dentro de un establecimiento en Ocean Drive.

