Tiroteo en Chicago deja una niña de 7 años muerta y otra herida

A pesar de que una de ellas logró sobrevivir, la mayor, una pequeña de 7 años, quien también recibió un disparo en el pecho y otro en el torso, no logró superar sus heridas. La menor fue declarada muerta en el hospital, explicaron las autoridades.

Después de que pasaron los disparos, los vecinos salieron e intentaron ayudar a las niñas. “Ver que esto sucedió tan cerca de mi casa, es muy triste. Es un poco difícil de asimilar, de verdad… ¿Y si eso le sucediera a mis hermanos menores o parientes? No sé cómo me lo tomaría”, dijo Manuel González.

Agresor desconocido

En domingo en la noche, la policía aun estaba conversando con los testigos y dijeron que no se sabe quién es el agresor. No está claro tampoco si los disparos vinieron de otro vehículo.

Según datos policiales, en lo que va de 2021, más de 250 niños han recibido disparos, de los cuales 32 han muerto. La policía indicó que ofrecería más información sobre el caso en el transcurso de la noche.