Aunque los primeros reportes contienen poca información por lo prematuro el hecho, se sabe que tres personas fueron trasladadas de urgencia al hospital, pero cuatro más no requirieron ser enviadas a clínicas, sin embargo un niño sí.

Fue poco antes de las 5:45 am que al vecindario de Englewood llegaron decenas de agentes del Departamento de Policía de Chicago, luego del reporte emitido sobre un tiroteo masivo que había dejado varias víctimas.

La sangre se esparce al amanecer en Estados Unidos y reportan al menos siete personas acribilladas con arma de fuego, luego de un intenso tiroteo registrado en el vecindario Englewood de Chicago, de acuerdo información publicada en el portal de noticias de The Sun . Se habla de al menos cuatro muertos, sin embargo, la cifra no está confirmada.

A su vez, en su cuenta de Twitter el Insider Paper indica la misma cantidad de personas muertas. Al inicio de esta mañana, el Departamento de Policía de Chicago no tenía reporte alguno en su página de Facebook sobre el tiroteo masivo. Archivado como: Tiroteo en Chicago

El diario The Sun ha publicado que alrededor de las 9 de la mañana, la Policía de Chicago confirmó la cifra de muertos en cuatro en el tiroteo de Englewood. Al lugar arribaron varias ambulancias y elementos de paramédicos para atender a los heridos.

La policía dejó claro que al menos, hasta el momento no hay menores de edad víctimas de los disparos de arma de fuego en el tiroteo en Englewood, de manera textual informaron a los medios de comunicación: “Estamos a la espera de la información de la víctima sobre los fallecidos, pero en los antecedentes, ninguno parece ser menor de edad”.

ARMAS MILITARES SE PIERDEN, ALGUNAS SE USAN EN DELITOS

El uso de armas de fuego en recientes balaceras es una preocupación del gobierno de Joe Biden, quien ya ha buscado la forma de limitar las mismas, sin embargo, en la primera investigación en su tipo en décadas, The Associated Press ha descubierto que al menos 1,900 armas militares estadounidenses se perdieron o fueron robadas a lo largo de la década de 2010, y algunas resurgieron en crímenes violentos.

Debido a que las fuerzas armadas no han dado información básica, el número al que llegó la AP es sin duda un cálculo menor. Esas armas de guerra desaparecieron debido a que las puertas estaban sin llave, las tropas se durmieron, las cámaras de vigilancia no grabaron, robos tras entradas forzadas y otras fallas de seguridad que, hasta ahora, no habían sido reveladas públicamente. Archivado como: Tiroteo en Chicago