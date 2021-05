Tiroteo en casino de Wisconsin

Reportan tiroteo activo en casino de Wisconsin y situación de rehenes

Videos muestran a las autoridades fuertemente armadas en el lugar

Tiroteo en casino de Wisconsin. Reportan tiroteo activo en casino de Wisconsin y situación de rehenes, múltiples videos muestran a las autoridades fuertemente armadas en el lugar. Un portavoz de un casino de Wisconsin dice que un número indeterminado de personas han recibido disparos.

El Casino Oneida de Green Bay, Wisconsin tuiteó el sábado que había un tirador activo en el lugar. Bobbi Webster, una portavoz del centro, reveló este sábado que no tenía información de cuanto heridos se trata o sus condiciones tras el tiroteo, según The Associated Press.

Tiroteo en casino Oneida en Green Bay, Wisconsin

Además, dijo que no tenía confirmación de que alguien hubiera sido arrestado. La policía de Green Bay, Wisconsin y la Oficina del Sheriff del condado de Brown dijeron a The Associated Press que no tienen detalles sobre el incidente del casino.

El portavoz dijo tener la información por la policía de Oneida y a la seguridad del casino. Personas en el casino y sus alrededores han sido evacuadas. Además, el casino Oneida, pidió a las personas que se alejen del lugar por su seguridad ante el tiroteo activo de esté sábado.