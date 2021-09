De manera posterior, la hoy víctima, decidió ingresar de nuevo al lugar, sin embargo, detrás de él ya le seguía Jones, quien no quedó conforme con el resultado y sin más ni menos, sacó su arma y a quemarropa le disparó en varias ocasiones.

La víctima fue declarada muerta alrededor de la 1 de la mañana, y hasta el momento, las autoridades no han descubierto su identidad, por lo que el cuerpo permanece en custodia del forense en espera de que algún familiar llegue a reclamarlo.

Ya detenido y con los testimonios y pruebas que se puedan recabar, la situación no parece nada fácil para Jereme Lamond Jones, ya que el cargo que enfrenta es considerado uno de los de mayor grado, motivo por el cual se prevé un juicio estricto.

Tiroteo en casino: ¿LLAMADO DE DIOS?

Los investigadores dijeron que la evidencia preliminar muestra que Justice Gleason, de 40 años, simplemente era un desconocido desafortunado que podaba su césped el sábado por la noche cuando Riley pasó por su vivienda en Lakeland, a unos 48 kilómetros (30 millas) al este de Tampa, diciendo que Dios le dijo que se detuviera allí porque la hija de Gleason se iba a suicidar.

Una segunda persona, no identificada, también confrontó a Riley, diciéndole que esa historia era falsa y le advirtió que llamarían a la policía si no se iba, señaló Judd. El jefe policial indicó que esa persona también era una víctima, pero no aclaró cuál. Las autoridades llegaron al lugar, pero nunca encontraron a Riley.