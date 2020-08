Tiroteo Casa Blanca. Mientras el presidente Donald Trump dirigía en vivo una conferencia de prensa, el presidente Donald Trump tuvo que abandonarla abruptamente por un tiroteo en las afueras de la Casa Blanca.

Apenas llevaba unos minutos hablando, cuando alguien que parecía ser un agente del Servicio Secreto le dijo algo al presidente al oído, antes de que Trump se detuviera y fuera escoltado para afuera de la sala de prensa.

“¿Perdón?”, dijo el presidente al agente antes de salir, según reportó Fox News.

Al cabo de unos minutos Trump regresó a la misma sala de prensa y explicó la razón por la que tuvo que irse a resguardar.

Trump dijo que ocurrió un tiroteo fuera de las instalaciones de la Casa Blanca, por la cerca, pero que más tarde ofrecerían más información al respecto.

BREAKING: President Trump has abruptly left a White House briefing after receiving some kind of urgent update from an official. pic.twitter.com/Xv9AGZdtWq

— NBC News (@NBCNews) August 10, 2020