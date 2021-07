Autoridades reportaron la balacera en un car wash de Fort Worth en Texas

Ocho personas resultaron heridas

Al parecer el tiroteo en el car wash de Texas se desató por una discusión Tiroteo en car wash de Texas deja 8 heridos. Ocho personas resultaron heridas la madrugada del domingo en un tiroteo cerca de un autolavado en Fort Worth en el que parece que se usaron varias armas, reveló la policía de la ciudad texana. Las ocho víctimas lesionadas por disparos fueron trasladadas a hospitales y se encontraban en condición estable, precisó la policía en un comunicado distribuido en su cuenta oficial de Twitter. Añadió que no había ningún sospechoso detenido. Así fue el tiroteo en el car wash de Texas La policía dijo que un agente en la zona escuchó disparos alrededor de la 1:30 a.m. y que cuando llegaron otros oficiales encontraron a las ocho personas heridas a disparos. Al parecer una discusión detonaría la balacera. En medio del pleito un hombre se retiró de la escena. Después, regreso con un arma, de la cual se desconoce el calibre y comenzó el violento tiroteo en el car wash de Fort Worth en Texas. “Varias personas de la zona comenzaron a devolver los disparos”, dijeron la autoridades texanas en el mencionado comunicado.

Heridos en el tiroteo en el car wash de Texas Se cree que las víctimas del tiroteo en Fort Worth eran transeúntes inocentes que estaban en el momento y lugar incorrectos, de acuerdo con el anuncio de la policía. Las autoridades dijeron que una adolescente fue herida pero no producto del tiroteo. El comunicado apunta a que una mujer menor de edad fue atropellada por un vehículo que escapaba de la escena del tiroteo en el car wash de Fort Worth en Texas. La policía de Fort Worth señaló que las heridas de la joven eran menores.

“Puede que haya algunas vidas que se salvaron” El jefe de policía de Fort Worth, Neil Noakes, dijo que los agentes brindaron atención médica a los heridos a su llegada, de acuerdo con The Associated Press. No quedó claro que hacían las personas antes del tiroteo en el car wash de Texas. “Puede que haya algunas vidas que se salvaron debido a las acciones de nuestros oficiales de policía de Fort Worth que estaban allí”, agregó Noakes, de acuerdo con el Dallas News. Este, no fue el único tiroteo que ‘sacudió’ a EE.UU. en medio de las celebraciones por el 4 de julio.

Tiroteo deja dos policía heridos Dos policías de Chicago resultaron heridos de bala al intentar dispersar a una multitud en las primeras horas del lunes, después de las reuniones por motivo del Día de la Independencia en Estados Unidos, informaron las autoridades. El incidente ocurrió alrededor de la 1:45 de la mañana en el Lado Oeste de la ciudad, y menos de una hora después de que dos personas murieran y otras cuatro resultaran heridas en un tiroteo desde un vehículo en movimiento en Washington Park, en el Lado Sur, apunta The Associated Press.

Más heridos en el fin de semana largo Entre la noche del viernes y la mañana del lunes, 12 personas han muerto a balazos en Chicago y al menos otras 40 resultaron con heridas de bala, según estadísticas de la policía. El lunes es considerado parte del fin de semana largo, por lo que las estadísticas finales no estarán disponibles hasta el martes. Al mismo tiempo, incluyendo el tiroteo en el que los policías resultaron heridos, en lo que va del año el departamento ha registrado 33 agentes heridos de bala en comparación con los 22 que reportó durante el mismo periodo del año pasado.

Así fue el tiroteo dejó dos policías heridos Uno de los agentes heridos el lunes en el tiroteo de Chicago recibió un disparo en el pie y el otro un balazo en el muslo, reportó la policía. Ambos fueron trasladados al hospital con heridas que no ponen en riesgo su vida, asegura The Associated Press. Un comunicado de la policía señaló que respondieron a diversas reuniones de personas en la ciudad, lo que resultó en múltiples arrestos. “Ha habido muchas grandes concentraciones esta noche, muchos fuegos artificiales”, dijo el superintendente de la policía, David Brown.

“Escucharon los disparos y sintieron dolor” “Dispersaban a la multitud cuando escucharon los disparos y sintieron dolor”. No se sabía por el momento si los agentes eran el objetivo o si fueron alcanzados por disparos al azar, apunta AP. Además, este fin de semana asesinaron a un golfista y otros dos hombres en un campo de Atlanta. Un golfista profesional y otros dos hombres son asesinados a tiros en el área de un club de golf en Atlanta y el sospechoso se dio a la fuga, informaron las autoridades. La policía encontró a una persona inconsciente, aparentemente con un disparo en la cabeza el sábado por la tarde.

El tiroteo en pleno campo de golf El tiroteo ocurrió cerca del hoyo 10 del campo de golf en el Pinetree Country Club de Kennesaw, indicó al diario The Atlanta Journal-Constitution, Shenise Barner, agente de la Policía del condado Cobb. El Departamento de Policía lo identificó el domingo como Eugene Siller, golfista y empleado del country club. “La tragedia ha golpeado a la Sección de Georgia de la PGA con la muerte de nuestro integrante, Gene Siller. Nuestros pensamientos y oraciones van para su familia y la familia del Pinetree Country Club”, indicó la sección de Georgia de la Asociación Profesional de Golfistas de Estados Unidos en un mensaje en Twitter.

Dos hombres fueron descubiertos sin vida en la caja de una troca Posteriormente, la policía señaló que otros dos hombres fueron descubiertos sin vida en la caja de una camioneta tipo pickup que se encontraba en el campo. Al parecer ambos fueron baleados. Barner indicó que uno de los hombres fue identificado como Paul Pierson. Pierson era el dueño de la camioneta y el otro sujeto no ha sido identificado. La policía no ha dado con el asesino. Un vecino de nombre John Lavender dijo a WAGA-TV que escuchó “cinco o seis estallidos” y no estaba seguro si se trataban de disparos o fuegos artificiales.