Se registra tiroteo en pleno Black Friday

La policía respondió a los informes de la policía

Para resguardar a los compradores, cerraron las tiendas

LAS COMPRAS DE TERROR En plena festividad del Black Friday, se registró un tiroteo en el centro comercial de South Point, Carolina del Norte. En redes sociales, internautas compartieron su experiencia mientras se desataba el caos en pleno Mall y confirmaron que se escucharon varios disparos en el interior; hasta el momento, algunos compradores se resguardaron dentro de las tiendas.

Las autoridades de Durham, respondieron a las llamadas de terror que hicieron varios compradores informando sobre la situación que estaba aconteciendo en el centro comercial; hasta el momento, no se reportan heridos o muertos, pero la información apenas está actualizándose. La policía ya está evacuando el lugar y permanece cerrado.

PÁNICO EN PLENO VIERNES NEGRO

The Sun, informó que en plena tarde viernes se desató el terror entre los compradores del Mall South Point, ubicado en Durham, Carolina del Norte. Los informes preliminares y no oficiales, mencionan que un tirador activo se encontraba en la inmediaciones del centro comercial y comenzó a disparar en contra de los compradores; no se conoce si hay algún herido de gravedad o alguien que perdiera la vida.

En medio del festejo por el conocido Black Friday, familias acudieron al centro comercial para obtener los bajos precios en distintos comercios, lo que no se imaginaron fue que el pánico llegaría. En redes sociales, fue Aaron Thomas, un famoso reportero de WRAL quien se encontraba en el interior del Mall y comenzó a informar sobre lo que estaba aconteciendo.