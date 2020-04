Un tiroteo en Baton Rouge, la capital de Luisiana, el domingo dejó un agente muerto y a otro en estado crítico.

El sospechoso fue detenido después de un enfrentamiento de varias horas con un equipo policial especial.

Un tiroteo en Baton Rouge, la capital de Luisiana, el domingo dejó un agente muerto y a otro en estado crítico, informaron las autoridades, mientras que un sospechoso fue detenido después de un enfrentamiento de varias horas con un equipo policial especial.

La policía respondió a una llamada alrededor de las 12:30 pm del domingo, el sargento portavoz. L’Jean McKneely Jr. le dijo a The Advocate. Los oficiales fueron baleados por un hombre buscado en un supuesto homicidio doméstico esa misma mañana alrededor de las 9:20 a.m. en North Pamela Drive

Los dos agentes fueron baleados en un distrito residencial del norte de la ciudad y uno de ellos murió poco después, dijo el jefe de policía de Baton Rouge, Murphy Paul, al diario The Advocate.

El sospechoso Ronnie Kato, de 36 años, fue detenido después de un enfrentamiento de casi cuatro horas en el que se atrincheró dentro de una residencia, dijo Paul, sin revelar los cargos que podría enfrentar. El equipo SWAT respondió a disparos en su contra. Nadie resultó herido en ese tiroteo.

Los agentes baleados habían respondido inicialmente a un reporte de disparos en el área, agregó la policía.

Durante una conferencia de prensa la noche del domingo, el jefe de policía indicó que el agente fallecido era un veterano con 21 años de experiencia en la fuerza, y que su compañero herido tiene siete años de trabajo policial, según la televisora WBRZ-TV. Paul no identificó a las víctimas.

El segundo agente estaba “luchando por su vida”, añadió Paul. “Esta es una llamada telefónica que ningún jefe quiere recibir”.

La policía dio a conocer pocos detalles sobre el tiroteo de los agentes o los eventos previos. Paul comentó que la investigación continúa abierta.

Después del tiroteo, los líderes comunitarios y otros socorristas ofrecieron oraciones y apoyo para las familias de los oficiales y para la fuerza policial de Baton Rouge.

Un video capturado el domingo por la noche por la Dra. Christina Christ, médico de la UCI COVID-19 en Our Lady of the Lake en Baton Rouge, muestra a los primeros en responder haciendo fila para presentar sus respetos a sus colegas.