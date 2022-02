La balacera que se desató en el lugar causó terror y pánico en una zona donde cerca de allí se encuentran la secundaria Sugar Grove Academy y además la preparatoria Sharpstown, en un horario escolar, sin embargo, las autoridades no confirmaron si los heridos son parte de la matrícula de ambas escuelas, pero las investigaciones siguen su curso.

Tiroteo alumno carnicería Houston: ¿CÓMO LO IENTIFICARON?

No quedaba claro si Kelly tenía abogado que pudiera hablar en su nombre. No se divulgaron detalles de cómo fue arrestado. La policía recibió la primera llamada de auxilio sobre gritos y aparentes tiros en la tienda a las 11:03 a.m. Los primeros policías en responder llegaron apenas un minuto después, indicó la fuerza.

Kelly había sido identificado previamente por la policía como el individuo que abrió fuego en la tienda Fred Meyer en Richland, en el sector sur-centro del estado de Washington. El individuo ha tenido interacciones con las autoridades en el pasado, según la policía.