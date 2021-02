Un trabajador de Bugambilias Cocina Latina, un restaurante ubicado a espaldas de la clínica, reveló para el New York Post que tres enfermeras ‘huyeron’ de la clínica de Allina Health y pidieron el teléfono en el restaurante para comunicarse con sus familias. “Dijeron que había un hombre y mucha gente resultó herida, que básicamente huyeron para salvar sus vidas”, afirmó el trabajador.

Un sospechoso, que parece haber actuado solo, fue detenido, dijo Walz. El motivo del sospechoso no estaba claro, dijo Walz. Versiones no confirmadas señalan que minutos después del tiroteo, una bomba explotó en el lugar obligando a una evacuación del personal de emergencia del estacionamiento.

“Fue una situación de tirador activo y algunos artefactos explosivos improvisados. Aún no se han confirmado las víctimas ni los heridos”, dijo el martes por la tarde el gobernador de Minnesota, Tim Walz, de acuerdo con USA Today . Las autoridades respondieron a la emergencia en la pequeña ciudad al noroeste de Minneapolis alrededor de las 11:00 de la mañana hora local, reportó el Star Tribune.

Un detenido

Kelly Prestidge, directora de oficina del Departamento de Policía de Buffalo, dijo a The Associated Press que un hombre fue detenido tras los eventos.

Sin embargo, no logró confirmar si se trataba del tirador, tampoco proporcionó más detalles de la terrible situación en Minnesota.

El portavoz del FBI, Kevin Smith, señaló que técnicos de bombas se presentaron en la escena, pero no pudo confirmar los informes sobre una posible bomba o explosión en la clínica de Allina Health tras el tiroteo en Minnesota.

Detalles aún continúan llegando

El jefe de policía Pat Budke, citado por The Associated Press, señaló que la situación se contuvo poco antes de las 12:00 del mediodía y apuntó que no había más amenazas para la seguridad del público.

Oficiales de la Oficina de detención criminal de Minnesota también se dirigieron a la escena del tiroteo, de acuerdo con un tuit de la agencia.

Allina Health

Los detalles de esta terrible situación en la clínica de Allina Health de Minnesota continúan llegando, al tiempo que la conmoción inundó las redes sociales.

Se trata de un sistema de atención médica sin fines de lucro que cuenta con 30 mil empleados y 6 mil médicos asociados, así como 12 hospitales y 90 clínicas, de acuerdo con su página oficial.

