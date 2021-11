Tiroteo afuera de high school en Aurora, Colorado, reportan heridos

En un primer informe, la policía escribió en Twitter : “#APDAlert: Los oficiales están en la escena de un tiroteo en Nome Park, Nome / 12th. Hay varias personas que han recibido disparos, edades o condiciones desconocidas. Central HS está bloqueada. Sospechoso desconocido, que ya no está en la escena”.

Seis víctimas de disparos

“ACTUALIZACIÓN: Una sexta víctima, un joven de 18 años, auto-transportado al hospital con heridas leves”, escribió la policía en su último parte informativo. No ofrecieron detalles sobre el tipo de heridas de los adolescentes, ni indicaron si la vida de alguno de ellos estaba peligro.

También aclararon que el tiroteo no se registró dentro de la escuela, sino en un parque vecino, y que los oficiales habían establecido un “perímetro seguro”, pero la que la institución no se encontraba en Lockdown. “Central High School está en un perímetro seguro, no en un encierro”, explicaron.