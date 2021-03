Además, el equipo SWAT del condado de Jefferson está colaborando en esta situación según adelantó el medio citado ante la crisis desatada en el supermercado de Colorado. Los reportes aún no confirmados señalan la detención de un hombre.

Hasta el momento de la redacción de esta nota no está claro si alguien resultó herido o si la policía realizó algún arresto. De acuerdo con CBS Denver, al menos dos helicópteros fueron vistos aterrizando en Fairview High School, cerca del King Soopers en Colorado.

Las autoridades no han confirmado detalles sobre el supuesto tiroteo activo en el King Soopers. De acuerdo con el medio local CBS Denver , “docenas de vehículos policiales y de primeros auxilios, incluidos agentes de SWAT” se encuentran fuera del edificio.

Tras casi una hora de los hechos, el Departamento de Policía de Boulder en Colorado tuiteó : “¡Evite el área de Table Mesa y Broadway! Esta sigue siendo una escena muy activa. NO transmita en las redes sociales ninguna información táctica que pueda ver #BoulderShooting”.

“Estaba sentado justo afuera en el estacionamiento. Escuché los primeros disparos”, “llego a la vuelta de la esquina y hay gente tirada en el suelo. Esto no es una broma, chicos”, dice un hombre en el video en vivo citado por el diario. Las autoridades permanecen en el lugar.

Un dramático video en vivo publicado en YouTube por ZFG Videography, mostró la caótica escena de la llegada de las autoridades al King Soopers en Colorado, tras el supuesto tiroteo registrado este lunes al mediodía, según indica el diario neoyorquino New York Post.

Las misma imágenes compartidas por la reportera local están llenando las redes sociales tras el anuncio del tiroteo registrado en el King Soopers de Colorado. Otra reportera escribió: “Hombre sin camisa sacado de Boulder King Soopers esposado y cargado en una ambulancia; su participación en el tiroteo reportado no está clara”.

La reportera Catherine Silver escribió en Twitter “CBS muestra a la policía escoltando a un hombre esposado fuera del King Soopers. No tiene camisa, lleva pantalones cortos y parece tener sangre en la pierna. Los oficiales lo subieron a una ambulancia. No está claro si la situación está resuelta”.

Diversos medios locales han señalado que existen heridos tras la tensa situación en el supermercado, hasta el momento de la redacción de esta nota, esas versiones no han sido confirmadas. Sin embargo al menos seis ambulancias fueron captadas en la zona.

El Departamento de Policía del Condado Cherokee no respondió a pedidos de comentarios. Robert Aaron Long, un hombre blanco de 21 años, está acusado de matar a cinco personas, entre ellas a la esposa de González, Delaina Ashley Yaun, en el primer lugar cerca de Woodstock, a unos 50 kilómetro al sur de Atlanta. Un hombre fue herido. En total, siete de las víctimas eran mujeres, seis de ellas de ascendencia asiática.

“No abrí la puerta por miedo”

“Escalofríos, miedo… no abrí la puerta por miedo”, declaró el hispano al ser preguntado sobre su experiencia en medio del mortal tiroteo suscitado en Atlanta. “Llegó (la policía) y ¿Pero qué hizo? Arrestarme”, dijo el hombre, quejándose de su detención mientras el hombre que disparó estaba “libre”.

Al ser cuestionado sobre lo que pudo observar desde la patrulla donde se encontraba detenido, González dijo: “Nomás vi a las personas que trabajan ahí que estaban tiradas, no sé si muertas, pero tenían sangre”, relató el hispano. Quién además dijo no alcanzó a ver a su esposa, y que no le permitieron acercarse.