Tirador en base militar. Una base militar en Washington cerró de emergencia el viernes al informarse de la presencia de una persona armada en el interior. La base Anacostia-Bolling publicó el cierre de emergencia en su página de Facebook. La nota dice que se vio a la persona en el lado sur de la base y que si alguien se cruza con ella, debe huir y ocultarse , de acuerdo al portal de la agencia de noticias AP y al portal de noticias de The Sun .

Hasta la 1:30 de la hora local, las autoridades no habían reportado personas heridas por esta alarma, pero se mantenían resguardando la zona de Anacostia-Bolling para evitar alguna contingencia. Los policías llegaron y acordonaron el área y pidieron a la gente de la zona mantenerse resguardados.

Tirador en base militar: CONFIRMAN MUERTES

Las muertes del policía y del sospechoso fueron confirmadas inicialmente por funcionarios que no estaban autorizados para comentar sobre la situación de manera pública y hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato. El Departamento de Policía del condado de Fairfax también tuiteó sus condolencias por la muerte del policía. Funcionarios dijeron que creen que dos transeúntes resultaron heridos.

Las circunstancias seguían sin estar claras incluso horas después de que se registraron los hechos. Sin embargo, el episodio ocurrido en un tramo muy concurrido del sistema de transporte del área metropolitana de Washington puso los nervios de punta en una región ya preparada para estar en alerta máxima ante la violencia y los posibles intrusos en el exterior de los edificios del gobierno federal, sobre todo después de los disturbios del 6 de enero en el Capitolio.