El mensaje de Twitter fue puesto a las 11:45 de la mañana, pero minutos después fue borrado y en lo que parecía ser una confusión, 20 minutos después de dicha hora en que se alertó de la supuesta situación, las autoridades de la Universidad de Emory aseguraron que no había un tirador activo.

Según se reporta en The Sun, inicialmente, el tweet fue borrado , pero ya se había desatado la cuestión de seguridad dentro del campus de la Universidad Emory, pues habrían dado el orden de cierre para resguardar a los estudiantes y al personal administrativo y docente de la misma institución.

Distintos medios de comunicación como ‘ The Sun ‘, y ‘ Fox5 ‘, reportan de un supuesto tirador activo dentro del campus de la Universidad de Emory en Atlanta, lo que provocó pánico entre los estudiantes, personal y padres de familia, sin embargo, todo comenzó por parte de un mensaje que posteriormente fue borrado.

“La policía de Emory ya se encuentra en alerta en la escena en Druid Hills HS. Posible sujeto armado en el campus Emory. No tenemos una situación de tirador activo en el campus”, fue lo que aclararon las autoridades de la institución en otro mensaje de Twitter seguido de la alerta que habían mandado previamente.

En tanto se aclaraba la situación, la policía de Atlanta a través de integrantes de su departamento, aseguraron a The Sun que no estaban respondiendo a ninguna situación de la universidad Emory… ¿Entonces cuál es la verdad? Pues en el canal Fox5 se tienen imágenes de la presencia de agentes policíacos en la zona.

Y mientras The Sun reportaba lo anterior, en lo que respecta a Fox 5, se informaba que la Universidad Emory está pidiendo a sus estudiantes y personal en general, buscar un refugio debido a la presencia de un sujeto armado en el campus principal, lo que ha generado más confusión en las versiones.

¿Qué se dice en redes sociales sobre el supuesto tirador activo en la Universidad Emory?

En tanto se aclara la situación y los policías acuden a inspeccionar la zona, en redes sociales los mensajes de la gente apuntan: “¿Por qué los estudiantes están afuera de los edificios en una situación de alerta?”, “Qué confusión están creando con los mensajes que están enviando en la cuenta de la Universidad”, “Rezando porque nadie resulte herido”, “El hospital está dentro de la Universidad entonces también debiera estar cerrado”.

Más personas se sumaban a los mensajes: “Estamos todavía refugiados, pero no informan sobre si hay o no una persona armada en el campus”, “Se ha dicho que no es un tirador activo, sino una persona armada en el campus”, “Tengan mucho cuidado alrededor del área de la Universidad”, se lee en Twitter.