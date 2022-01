Por el momento se desconoce a qué se debió el tiroteo pero hasta el momento se cree que el hombre disparó desde el techo de una vivienda en Huntington Park aunque no está claro si era su casa. Archivado como: reportan tirador activo en casa de Los Ángeles.

Tras los informes de un tirador activo, las autoridades se apersonaron en la escena y procedieron con precaución asumiendo que el hombre todavía se encontraba armado. En fotos publicadas por el diario The Sun se ve a un hombre acostado en el techo de una vivienda.

Este tiroteo no ha sido el único que ha ensombrecido el fin de semana en Los Ángeles ya que la madrugada del domingo una balacera dentro de una casa en la ciudad californiana dejó un fatídico saldo luego de que se celebrara una fiesta en la vivienda. Archivado como: reportan tirador activo en casa de Los Ángeles.

De acuerdo con el diario KTLA, no está claro si alguien resultó herido tras la balacera e indicaron que el sospechoso pudo haber descartado el arma. El sospechoso del tiroteo fue detenido poco después de las 7:30 de la mañana hora este de este lunes y posteriormente el arma que estaba utilizando fue encontrada por los agentes en el patio de la vivienda.

Cuatro personas fallecieron y una resultó herida luego de que varias personas empezaron a disparar el domingo en la madrugada hacia los asistentes a una fiesta en una casa ubicada cerca de Los Ángeles, informaron las autoridades, de acuerdo con información reseñada por The Associated Press.

Un análisis publicado en el portal de The Times que habla sobre los asesinatos en el condado de Los Ángeles durante los primeros 11 meses de 2021, dejó en claro que sí han habido grandes aumentos marcados en vecindarios como Watts y el contiguo Florence-Firestone, cada uno con más de 20 asesinatos.

Las cifras son cada vez más alarmantes

En lo que respecta a Inglewood no había visto el mismo aumento de asesinatos en 2021. Pues según los datos de The Times de enero a noviembre de 2021, la ciudad registró 13 homicidios. Es importante mencionar que los datos más recientes no estuvieron disponibles de inmediato.

Es por ello que al momento en que el alcalde de la ciudad ofreció la rueda de prensa se mostró totalmente alarmado debido a que en Inglewood ya había pasado un cierto periodo sin que se registrara algún asesinato, y al momento de que este tiroteo se desató dentro de un hogar impacto a los vecinos y autoridades.