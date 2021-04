Con tono molesto e indignado, Luis Enrique, tío de Frida Sofía, no se quedó callado por las acusaciones y vía llamada telefónica en Venga la Alegría, dijo: “Mi papá es incapaz, todos sus hijos que lo conocemos perfectamente sabemos quién es mi papá y cómo es mi papá”, comenzó asegurando.

A través de una entrevista ofrecida al matutino mexicano ‘Venga la Alegría’, Luis Enrique, hermano de Alejandra Guzmán e hijo de Silvia Pinal y el cantante de rock Enrique Guzmán, se mostró indignado, enojado y amenazante ante Frida Sofía, que no tardó en responderle sus palabras.

Molesto y con poco tanto, el tío de Frida Sofía no se guardó nada al referirse a su sobrina como ‘escuincla’: “Estamos sorprendidos, nadie nos esperábamos que Frida iba a arremeter contra mi papá, ahora sí que fue el único que la apoyó cuando empezó su carrera y ella lo decía a los cuatro vientos…”, comentó Luis Enrique.

Y continuó: “La gente que conoce a mi papá sabe la clase de caballero que es… nos está cayendo como una bomba ahorita las declaraciones de Fridita… a mi papá Frida lo ha visto, cinco o seis veces en toda su vida, al principio Alejandra entre que la traía de gira para todos lados o habrá pasado una que otra Navidad un ratito en casa de mi papá pero ni siquiera ha convivido tanto con él, porque desde chiquita se fue a vivir a Estados Unidos y desde que está allá no ha tenido contacto”, comentó Luis Enrique.

Luis Enrique Guzmán aseguró: “No entiendo por qué arremete así contra su abuelo que ni siquiera lo conoce tan bien, es imposible que mi papá la haya manoseado a los cinco años… todos sus hijos, mi hermana Alejandra y todo el mundo conocemos perfecto a mi papá, no necesitamos que venga una escuincla a decirnos pura mentira porque a su mamá ya se la acabó. Lo triste es que hay gente que le cree”, finalizó.

A las palabras que expresó Luis Enrique de las declaraciones de Frida Sofía, la hija de Alejandra Guzmán utilizó sus historias de Instagram, para escribir un mensaje a su tío y no bajarlo de mantenido: “Gracias a Dios mucha gente me cree y por eso lo hice frente a cámara”, comenzó.

La joven de 29 años finalizó asegurando que ya no quiere tener ningún trato con la dinastía Pinal y menos con los Guzmán: “¿Sabes qué quiero? Justicia. Y librarme de todos ustedes… son unos degenerados”, aseguró la hija de Alejandra Guzmán que hace poco tiempo estaba pensando en ‘amigarse’ de nuevo con su mamá.

La hija de Alejandra Guzmán ‘se acabó’ sin piedad a su tío Luis Enrique: “Eres un mantenido lameh… obvio necesitas el cheque de tu mami y tu papi para mantener a tu hijo ya que tú eres un Nini. Esta familia es tan tóxica que me tiran de loca pero los hechos hablan!”, escribió en una captura de Instagram, Frida Sofía.

Dijo que creció pensando que lo que hacía Enrique Guzmán ‘era normal’

Frida Sofía no se calló nada y tachó de abusivo a su abuelo: “Siempre fue muy abusivo, tengo mucho qué decir de eso… Fue un hombre muy asqueroso, muy abusivo, me daba miedo, me hizo cosas feas…”, comenzó diciendo al periodista Gustavo Adolfo Infante…

"Me manoseó… desde los cinco…", comentó llorando la hija de Alejandra Guzmán y asintió con la cabeza al cuestionársele si era la primera vez que lo contaba y si odiaba a Enrique Guzmán, "lo odio y más por cómo, el pasado deja eso… ahorita, me quedó así de 'ándale' y si todo mundo supiera… es un delito…", expresó.