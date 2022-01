El senador Tim Kaine salió de su casa en Richmond para su habitual viaje de dos horas al Capitolio de los Estados Unidos después de la tormenta de nieve del lunes, ansioso por negociar la legislación sobre el derecho al voto y presidir el Senado el martes por la mañana, informó The Associated Press.

Meera Rao y su esposo, Raghavendra, conducían a casa después de visitar a su hija en Carolina del Norte cuando se atascaron el lunes por la noche. Solo estaban a 30 metros de una salida, pero no pudieron moverse durante aproximadamente 16 horas. “No vino ni un policía (oficial) en las 16 horas que estuvimos atrapadas”, dijo. “Nadie vino. Fue impactante. Al estar en el país más avanzado del mundo, ¿nadie sabía cómo despejar siquiera un carril para que todos saliéramos de ese lío?”

No hubo informes inmediatos de heridos graves. Alrededor del amanecer, los equipos de carreteras comenzaron a ayudar a los conductores a bajar “en cualquier cruce disponible”, tuiteó el Departamento de Transporte de Virginia.

El gobernador dijo que no podía proporcionar una estimación de cuándo reabriría la I-95 o cuántos vehículos quedaron varados. La ingeniera del Departamento de Transporte, Marcie Parker, dijo que la agencia esperaba terminar de despejar la interestatal el martes por la noche y que debería estar abierta durante la hora pico del miércoles por la mañana. Archivado como: Tim Kaine entre atrapados tras tormenta de nieve en Virginia.

¿Cuándo reabrirán la interestatal tras la tormenta?

Las personas que quedaron varadas durante la noche y sus familias atacaron a Northam en Twitter, preguntando por qué no se desplegó la Guardia Nacional. Northam dijo que optó por no solicitar la ayuda de la Guardia Nacional porque el problema al que se enfrentaban los equipos estatales no era la falta de mano de obra, sino la dificultad de llevar a los trabajadores y equipos a través de la nieve y el hielo hasta donde debían estar.

Dijo que el esfuerzo se complicó por los vehículos averiados, las temperaturas bajo cero y el hielo. Las fuertes lluvias que precedieron a la tormenta dificultaron el tratamiento previo de las carreteras y las condiciones comenzaron a deteriorarse alrededor de la medianoche, agregó. Archivado como: Tim Kaine entre atrapados tras tormenta de nieve en Virginia.