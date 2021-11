¿Falleció el famoso TikToker CyberMax?

The Great Londini le rindió un homenaje al tiktoker, ‘confirmando su muerte’

La familia del joven no ha dado declaraciones ¿CONFIRMAN LA MUERTE DEL TIKTOKER? A través de redes sociales ha circulado la noticia del fallecimiento de ‘CyberMax’, un joven creador de contenido quien habría perdido la vida recientemente y fue uno de sus amigos, quien dio a conocer la triste noticia. Hasta el momento, la familia no ha dado declaraciones al respecto. En el en vivo que realizó The Great Londini, mencionó que su amigo había recientemente fallecido y las muestras de solidaridad no se hicieron esperar. Aunque la familia se ha mantenido fuera de perfil, se mencionó que la hermana del fallecido youtuber estaba presente en dicho en vivo y sería la ‘forma’ en que se confirmaría el deceso. ¿CYBERMAX FALLECIÓ? De acuerdo con The Sun, el famoso creador de contenido para TikTok, CyberMax, falleció en días pasados y fue su amigo The Great LonDini quien confirmaría la triste noticia, a través de un homenaje creado para el fallecido Tiktoker. Los informes del fallecimiento del joven circularon el lunes, sin embargo, aún no han sido confirmados por su familia, señaló el medio de comunicación. En la plataforma de TikTok, el último video que compartió el joven que era conocido como ‘CyberMax’, fue el día 6 de noviembre. El video constaba del joven tiktoker, haciendo una emulación de unos pasos de baile mientras contaba la historia de la canción que estaba siguiendo; el clip duraba 59 segundos y recolectó más de 2019 me gusta.

Tiktoker CyberMax muerte: ¿Quién dio a conocer la noticia? A través de un video en TikTok, The Great LonDini informó que su amigo CyberMax había perdido la vida. El hombre, quien se distingue por utilizar una máscara para cubrir su identidad y cambiar su voz con efectos especiales, mencionó que era un gran pesar saber sobre la pérdida del joven tiktoker y que esperaba la pronta resignación para la familia. “Estoy muy triste por la noticia de que hoy perdimos a mi amigo CyberMax”, dijo The Great LonDini a través del video tributo que realizó en memoria de CyberMax.”Era una de las personas más amables y generosas que he conocido.”, aseguró el joven, quien ha recibido una gran cantidad de mensajes en solidaridad en cuestión de la muerte de su amigo. Archivado como: Tiktoker CyberMax muerte

Tiktoker CyberMax muerte: ¿Serán reales los rumores? Aunque no se conoce la veracidad de dicha información, The Great LonDini mencionó en el video que compartió hace 17 horas con sus seguidores que lo único que desea es la pronta resignación y que encuentren la paz que les hace falta. El joven, también mencionó que extrañaría profundamente al creador de contenido y lo amable que había sido con él. “A su familia, oro para que Dios les traiga paz en este trágico momento. Descansa en Paz hermano, nunca serás olvidado”, mencionó en el video que se compartió a través de TikTok donde dio a conocer la muerte del joven que se hacía llamar ‘CyberMax’. El hombre, también colocó una imagen del joven tiktoker en referencia a su fallecimiento. Archivado como: Tiktoker CyberMax muerte

Tiktoker CyberMax muerte: ¿Una indirecta? De acuerdo con The Sun, horas antes de que se diera a conocer la muerte del joven TikToker, él había compartido en su Facebook una cita que hizo a muchos sospechar que quizá estaba en problemas y los rumores comenzaron a correr cuando supuestamente se confirmó su muerte. Algunos internautas, mencionaron que se trató de un posible suicidio aunque la familia no ha confirmado ninguna noticia ni mucho menos, los rumores que corren. PARA VER VIDEO DA CLICK AQUÍ “El momento en que te rindes es el momento en que dejas que alguien más gane”, se lee en la publicación que compartió el joven a través de Facebook y que ha causado una ola de rumores. Hasta el momento, no se conoce si es real o no su fallecimiento; usuarios han comenzado a dejar sus condolencias a través de el último video que compartió en dicha plataforma. Archivado como: Tiktoker CyberMax muerte

Tiktoker CyberMax muerte: SE VA, PERO DEJA UNA NIÑA HUÉRFANITA Su muerte fue confirmada el miércoles en las redes sociales, el cómic tenía su casa en Stockton, California, sin embargo, era de ascendencia vietnamita. Fue a través de su cuenta oficial de Instagram que se colgó el siguiente mensaje: “Descansa en paz con Huey Ha. Huey Ha falleció el 25 de octubre de 2021. Amaba y apreciaba a cada uno de sus seguidores”. PARA VER VIDEO DA CLICK AQUÍ Para que te des una idea de la fama que tenía, en su floreciente cuenta de TikTok, acumuló más de 4.5 millones de visitas, sin embargo, tras la tragedia, fue eliminada, de acuerdo a un reporte del medio de comunicación The Independent. Los rumores de su muertes comenzaron con tributos de fans y compañeros en varias plataformas hasta que se volvió en un tema de tendencia en Twitter. Archivado como: Tiktoker CyberMax muerte

Tiktoker CyberMax muerte: ¿CÓMO MURIÓ HUEY HAHA? “Maldita sea, tú también eras un elemento básico en esta mierda de entretenimiento para los asiáticos”, publicó la estrella de las redes sociales @DollaSigngYoung en el Instagram de Huey en homenaje. “Que tu alma descanse en paz hermano”. “Descansa en el paraíso para esta estrella joven, creativa y con un talento increíble”, comentó un doliente de Twitter. “Te extrañaremos. Oraciones y condolencias a todos sus amigos y familiares ”. “Ese chico hizo que la mitad de Stockton se riera de sus parodias”, publicó otro fan. “Descansa en el paraíso de Huey”. “Hombre RIP Huey. Esto me jodió ”, publicó otro durante la noche. “No sé lo que pasó, pero entiendo la rutina para llegar a donde él estaba. Orando por su bebé y su familia. ¿Cómo murió Huey Haha? Archivado como: Tiktoker CyberMax muerte

FAMILIA Y AMIGOS ESTÁN DESCONSOLADOS Y NO PUEDEN CON EL DOLOR Casi de inmediato, este jueves por la mañana, se lanzó la petición de ayuda a través de GoFundMe, fue organizado por su amigo Coby Jdn, y ya había generado más de $ 32,700 en donaciones para cubrir los gastos del funeral y mantener a su pequeña niña, que era como su princesa y a quien amaba y siempre se mantenía a su lado de manera fiel. “Solía ​​decir RIP, pero esto es lo que más duele, siempre odiamos la comedia porque todo lo que la gente ve son risas, no lo que teníamos que hacer o por lo que pasamos”, publicó Jdn en Instagram. “Ya le quitaron la diversión a la comedia, pero ahora no va a ser lo mismo sin ti. Te amamos hermano, nos vemos en el futuro “.

CORREN’ RUMORES DE SUPUESTO SUICIDIO ¿SERÁ VERDAD? Sin embargo, pese a que no se ha establecido de manera oficial la manera en que murió el comediante y tiktoker, en algunas páginas de Twitter se rumora que se suicidó el pasado 25 de octubre. En la cuenta de Ryrna dice de manera textual: “El rapero angelino, Mozzy, se ha ofrecido a pagar con todos los gastos funerarios del comediante

@hueyhaha_, quien se suicido el día 25 de octubre”. En su perfil de Instagram de Huey Haha hacía videos y fotos de su vida cotidiana, pero además algunas rutinas que solía hacer para hacer reír a sus seguidores. Pero uno de los momentos más conmovedores, fue una grabación, en la que habla de la paternidad, justo después del nacimiento de su hija. “Es genial, me encanta. Me encanta cuando llego a casa y luego mi hija, ella viene corriendo a la puerta y grita como ‘¡ahhhh!’ y luego corre en círculo y regresa y me abraza. Es como la mejor sensación. No entiendes la paternidad hasta que estás en eso”, explicó.

¿CUÁNTAS TRAGEDIAS DE INFLUENCERS EN EL AÑO? Este año se han presentado varias muertes de youtuber o tiktokers, que no hay un número exácto, y algunas han sido trágicas como el caso del hispano de 19 años, conocido como Gabriel Salazar, quien murió debido a un lamentable accidente automovilístico. Sus amigos le rindieron un homenaje a su más grande amigo: “Es muy difícil hablar para nosotros sobre lo que él pasó”. Fue el pasado 26 de septiembre cuando se dio a conocer que el joven Gabriel Salazar, un tik toker hispano de 19 años falleció trágicamente debido a un lamentable accidente automovilístico, en San Antonio Texas, y a pesar de que su muerte no se ha confirmado de manera oficial, amigo y familiares ya se despiden de él, así lo informó el portal The Sun U.S.

AMIGOS Y FAMILIAS QUEDARON DEVASTADOS De acuerdo con el periódico estadounidense, fue uno de los amigos de Gabriel Salazar, el tik toker hispano que falleció a los 19 años, quien publicó tres homenajes en su página de redes sociales dedicados a él, en donde se despedía de Gabe, quien era conocido por artísticamente en su cuenta de Tik Tok por este nombre. El joven tenía al rededor de 1.3 millones de seguidores, y su user era @gabenotbabe. En su primer homenaje, el instagramer Rickey Flores, amigo de este influencer, se despidió de él llamándolo como hermano, y posteriormente confesó que no sabía cómo sentirse con esta muerte: “Las palabras ni siquiera pueden explicar cómo me siento en este momento. Hombre, haría cualquier cosa para recuperarte ahora mismo, hermano”.

PERO NO TODOS MUEREN, SI NO QUE OTROS MATAN Pero también hay otras historias que terminan mal para los tiktokers, y no muriendo precisamente ellos, sino culpados de asesinatos, como el caso del popular tiktoker Ali Abulaban, quien tiene casi un millón de seguidores en TikTok por sus videos de comedia, quien fue acusado de espiar a su esposa, de quien recientemente se había separado, antes de matarla a ella y a un amigo con quien creía que le estaba siendo infiel. El tiktoker Ali Abulaban fue acusado de dos cargos de asesinato en primer grado, según los registros de la cárcel obtenidos por People, según indicó su reporte en la tarde del martes 26 de octubre. Por su parte, el medio NBC San Diego informó que el jueves pasado el ‘influencer’ fue arrestado después de que supuestamente confesara que mató a tiros a su esposa Ana Abulaban, de 29 años, y a un amigo de ella identificado como Rayburn Cadenas Barron, de 28 años.